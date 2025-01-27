專訪｜陳嘉慧無悔事業高峰期閃婚生女　向公司𢯎撈：希望多啲嘢做

無綫（TVB）力捧小花陳嘉慧（Erica）前年10月閃婚嫁圈外富貴男友Calvin，上年3月誕下愛女，家庭幸福美滿。臨近農曆新年，日前陳嘉慧就去到黃大仙求籤，並接受《香港01》 專訪大談新一年的展望，被問到求籤結果：「中平嘅，好似解簽嘅姐姐講又唔錯喎！」她續指今次來的目的是求事業運程：「希望之後事業可以步步高升。」並笑言解簽姐姐向她表示：「今年唔可以懶惰，要再進取啲。」

陳嘉慧（Erica）日前去到黃大仙求籤，並接受《香港01》 專訪大談新一年的展望。（梁碧玲攝）

上年3月陳嘉慧在IG宣布已誕下愛女，近日她亦不時公開湊女日常。（IG@001ericackw）

事業高峰期結婚生子唔覺可惜

講到對上一次拍攝TVB電視劇，她分享：「《本尊就位》已經兩年，我唔抗拒拍劇，希望有劇集就可以搵我。」被問到是否感到惋惜在事業高峰力捧期間選擇結婚生子，她坦言：「我又唔覺得可惜嘅，因為每個人生都有唔同嘅階段，我覺得呢個階段都得到好多嘢，所以唔覺得可惜。」提到現時專注照顧女兒的生活，她表示：「我覺得而家好幸福，兩年嘅時間大家覺得好長，不過眨吓眼就過，因為每一日都照顧住佢，原來時間可以覺得咁快。」她笑指女兒現階段已經識站起來。至於會否再想追多一個小孩，她直言：「我覺得女兒要大啲，之後再穩定啲先再考慮生B。」

陳嘉慧希望繼續拍劇。（梁碧玲攝）

憶述去年車禍事發經過

提到去年發生車禍一事，她憶述：「嗰一日我腸胃炎佢車我去醫院，返屋企嘅途中突然之間又發生車禍，所以又返去醫院，當時嘅姑娘又問我陳小姐又係你嘅，我今朝喺急症睇完，不過而家又上返嚟，因為我返屋企嘅時候撞咗車所以再返嚟醫院。」被問到當時車禍，她說：「大難之中嘅幸運，車頭嘅損毁都好嚴重，但我哋受傷嘅程度都比較輕微，撞親肺撞扁咗個肺。」

陳嘉慧與老公上年駕車於東區走廊自炒。(IG@001ericackw)

至於發生車禍的原因，她說：「因為我老公暈囉，跟住突然之間加速向前撞，跟住成架車就飛起咗跌咗去右邊。」談及當刻第一時間的反應，她表示：「原來拍劇係真㗎！跌咗落地下之後又冇晒煙，跟住我又唞唔到氣，之後應該撞到個肺，我就叫我老公落車，之後我又自己開咗個車門碌咗落車，就嗌救命。」她指老公經歷過車禍事件經過一段時間的平復後，已經夠膽揸車，並坦言：「坐佢架車有陣時都會驚。」她坦言雖然現階段沒有發惡夢，但仍有陰影。

陳嘉慧指老公經歷過車禍事件經過一段時間的平復後，已經夠膽揸車。（梁碧玲攝）

對蛇年的展望

講到今年蛇年的展望，她表示：「我個家庭都好美滿，最希望事業就可以再昇華，可以多啲嘢做。」她坦言希望TVB可以再安排多點工作機會，並表示：「同公司嘅合約仲有一段時間，話長唔長話短唔短。」

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陳嘉慧希望TVB可以再安排多點工作機會。（梁碧玲攝）