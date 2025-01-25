葛斯齊爆料「香港天后老公車廂偷情」　的士司機真正身份係狗仔隊

台灣狗仔葛斯齊最近擔任台灣綜藝節目《#11點熱吵店》嘉賓爆料「香港天后老公車廂偷情」事件，他在節目中表示香港現時還有狗仔隊：「香港狗仔隊兼職比較多，而且價錢賣得很好。」主持人問到「怎麼賣？大家都可以影到？」葛斯齊則表示：「你看上一次不是有一個很大的新聞，就是一個歌手和一個天后，都是歌手（香港的嗎？）在香港的士接吻。」節目嘉賓之一的劉佩玥好奇詢問：「誰啊？」

台灣狗仔葛斯齊最近擔任台灣綜藝節目《#11點熱吵店》嘉賓爆料「香港天后老公車廂偷情」事件。（影片截圖）

葛斯齊爆料「香港天后老公車廂偷情」

葛斯齊繼續指兩位藝人都有拍電影，並表示：「五年內，XXX。」沈玉琳笑言：「沒關係啦，他們不會看我們這個節目。」葛斯齊繼續解說：「因為這個時候你去想一個問題，通常車的行車紀錄，都是會影前面，怎麼這輛車的記錄器會影後面？為何還會有曖昧的關係和接吻？」他解說真相：「司機其實和狗仔隊是認識的，而且司機就是兼職的狗仔隊。」

葛斯齊爆當中的內幕。（影片截圖）

的士司機真正身份係狗仔隊

沈玉琳續說：「原來你不是在說復合事件，是說之後發生好大件事的外遇事件。」葛斯齊聲稱知道真相：「其實他們乘這輛車一早便預設他們會坐，就是專登放車輛在這邊。」葛斯齊未有公開「天后老公」身份，但節目播出後引發網民在小紅書留言討論，估計葛斯齊所描述的藝人身份，並留言：「許志安」、「許志安和黃心穎！」

葛斯齊透露真相。（影片截圖）

葛斯齊指的士司機真正身份係狗仔隊。（影片截圖）