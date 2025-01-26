ERROR演唱會｜保錡獲菊梓喬撐場兼慶生　Dee化身死腳膠搞到爛聲

ERROR望為觀眾帶來歡樂。（梁碧玲攝）

ERROR演唱會《ERROR WHAT’S GOING WRONG??》最後有「死腳膠」登場，主音Titanic（Dee）因為去得太盡，完騷後已近乎失聲，193大讚他為死腳膠貢獻生命，並讚唱得最好一次。Dee關騷前曾透露「紅眼症」，問他情況如何，他表示：「有晚打緊稿時，突然有嘢銀我隻眼，第日隻眼好似畀嘢封咗咁。」演唱上，ERROR 3子表示要力捧Dee做新人，撼贏金Jer，問到是否今年實行，193表示要睇定經濟環境再決定。「如果6月嘅經濟好差就推佢，因為唔會有人出solo。」

Dee開騷時眼睛依然感不適，完騷後連聲都爛埋。（梁碧玲攝)

保錡與全場404一齊慶祝生日，他表示感覺奇妙，而生日在工作中渡過代表有賺錢。問到緋聞女友菊梓喬有否捧場，他表示：「有在場（陪你過生日？）唔係咁講，我哋再搵公司PR答你啦。」對於193在台上笑他買廁紙，保錡表示唔介意，又指藝人不代表私生活要向全世界公開，而生日願望是脫貧兼發達，實行方法是努力買六合彩。

肥仔跳《Home Sweet Home》，193指他是港版G-Dragon。（梁碧玲攝）

Dee被指似大聲，193以T.O.P 《DOOM DADA》音樂下出場，他笑言因太TOP，所以才不跳舞。（梁碧玲攝）

193在台上自嘲「法拉利」事件，他表示一開始其實很介意，但「人哋笑不如自己笑，因為真係抵死」；而在台上聲演曾志偉嘅肥仔，他表示只係「跟返唱法」，而所選嘅曲目都係由細聽到大，只係分享喜悅而非取笑。