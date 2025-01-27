無綫前主播關可為因身體問題離巢半年　新動向終曝光月薪達6萬2

有「翻版劉佩玥」之稱的無綫前新聞主播關可為，去年6月低調宣布離巢，表示：「新聞報道完，再會！感謝這五年多以來，教導、幫助和支持過我的人。從記者到主播，所有經驗都是難能可貴，更是快速成長的一場歷練，感謝每個採訪者帶來的故事。」她曾稱是因為身體問題匆忙辭職，當時未有交代新去向，直至同年7月，她預告：「Ready for new chapter,期待未來自己所有模樣」

前新聞主播關可為，去年6月宣布離開無綫新聞部。（IG@averykhww）

關可為在無綫新聞部工作了5年，2022年從記者升至主播。（IG@averykhww）

關可為被指撞樣無綫小花劉佩玥，但她就覺得不是太似。（IG@averykhww）

她於離巢後曾接受傳媒訪問，透露自己從小的志願是做空姐，畢業後同時應徵空姐及記者，兩者皆成功，不過由於家姐已經成為空姐，她便往記者方向試試。講到離巢原因，她形容是匆忙決定，主要是身體問題，如上傳媒業不斷萎縮，她覺得應該試試不同崗位，當時關可為仍未透露新去向，只表示會擔任不同活動的司儀，趁空閒學習不同事物，重拾畫畫興趣，有意往藝術治療方面發展。

關可為現年29歲，她曾表示20代的人生是嘗試、發掘和探索的時期，而30代則是把所發掘到的目標努力實行。（IG@averykhww）

關可為離開無綫後，擔任不同活動司儀。（IG@averykhww）

關可為的畫功超凡，她曾透露自己有意從事藝術治療工作。（IG@averykhww）

早前PMQ的畫展中，展出了其中三幅關可為的作品。（IG@averykhww）

關可為亦曾考獲手語證書。（IG@averykhww）

其實早前已有端倪顯示關可為加入了政府部，任職審計署擔任傳訊主任的伍楚瑩，貼出與關可為的合照並寫下：「歡迎妳」。近日有網民發現關可為為路政署攝影比賽頒獎典禮做司儀，才發現原來她已加入路政署；根據香港特別行政區政府及有關機構電話簿資料，關可為現正擔任路政署宣傳主任。根據路政署去年發布的宣傳主任招聘廣告，職位月薪達62,000元，不過就是按非公務員合約條款受聘，合約為期一年，完成後會有相等於合約期所得底薪總額約15%的約滿酬金。

任職審計署擔任傳訊主任的伍楚瑩，貼出與關可為的合照並寫下：「歡迎妳」，疑暗示關可為都加入了政府。（伍楚瑩IG）

關可為日前在路政署攝影比賽頒獎典禮做司儀。（IG@averykhww）

據香港特別行政區政府及有關機構電話簿資料，關可為現正擔任路政署宣傳主任，該職位月薪可達6萬2。（香港特別行政區政府及有關機構電話簿）

現年29歲的關可為（Avery）18年加入無綫新聞部，曾擔任過財經組及港聞組記者，2020年，肺炎爆發初期她曾被調派到武漢採訪，只戴住口罩便走訪街頭、藥房、高速公路收費站等訪問當地市民，有網民曾擔心她是否得罪高層才被派駐疫情重災區。不過她離巢後就表示這個經驗很難忘，認為是採訪生涯的重要部份。至2022年，Avery正式調任為主播，亦有主持「探古尋源」等環節。

疫情爆發初期，關可為被無綫新聞部調派往武漢採訪，令網民懷疑她是否得罪了高層。（《無綫新聞》截圖）