曹敏寶傳不倫戀冇份出席「中一生」Re-U聚會　遭疏遠4字形容自己

38歲的曹敏寶（Mable）為2003年港姐冠軍曹敏莉的親妹，2022年參加《中年好聲音》殺入12強因而人氣急升，後因與同屆已婚參賽者梁浩銓傳緋聞而遭TVB雪藏，更與「中一戰友」斷絕來往，早前「中一生」RE-U搞包場百人聚會，曹敏寶都沒有份參與。

曹敏寶同吉吉一路以嚟都並肩作戰，但自從曹敏寶爆不倫戀後，就同「中一生」疏遠。（IG@mable_cho）

曹敏寶同周吉佩係多年好友。（ig圖片）

《中年好聲音》第一輯選手今個月中聚首一堂，仲邀請評判的肥媽、韋綺珊、張佳添和主持車婉婉一齊玩番晚！（ig圖片）

成百人與但都冇曹敏寶份。（ig圖片）

曹敏寶用「支離破碎」形容自己。（ig圖片）

日前曹敏寶接受商台《星光背後》訪問，提到被一眾「中一戰友」疏遠她，令她跌入人生低谷，她坦言感恩獲任職科學家的老公林潤生百分百信任和支持，她說：「嗰段日子，我會形容自己支離破碎，由好忙變到咩都無。但我老公響背後係最強大的支持，係形容唔到佢嗰種無條件信任同愛。因為佢好清楚我係咩人，佢知道我熱情同大情大性，真係所有人都會攬頭攬頸。好在我每樣嘢都會同佢講，之前我每日同邊個食飯出街，佢都知。」

新聞爆出後，曹敏寶更感恩老公的處事成熟，「佢俾我想像中更成熟，好多人都好擔心會影響到佢，但佢完全唔care，所以佢咁強大信念，令我更加愛同欣賞呢個男人，所以我絕對無嫁錯呢個男人！」因為有家庭後盾，縱然不獲簽約的電視台安排出歌，曹敏寶索性自資製作單曲更拍攝MV，繼續她《未結束的故事》。

曹敏寶傳不倫戀後，獲老公支持同信任。（mable_cho＠IG）

一家四口依然好幸福。（mable_cho＠IG）

曹敏寶話感激老公一直信任同支持。（mable_cho＠IG）

梁浩銓同曹敏寶傳出有不尋常關係，男方更同大肚老婆分居。（mable_cho＠IG）

梁浩銓同曹敏寶傳出有不尋常關係，男方更同大肚老婆分居。（mable_cho＠IG）

身為家中孻女的曹敏寶與位兩家姐同讀名校嘉諾撒聖瑪利書院，她坦言二家姐曹敏莉中學時已是校花，「佢係校花，響女校可以做校花好勁！」被問姊妹間會否被比較，她說：「我細個男仔頭無咁諗，但留返長髮後，成日都係咁俾人話，最差就係『點解個家姐咁出眾咁靚，個妹會咁醜樣？』覺得啲人把口好衰，返到屋企都會同家姐講。」幸好經屋企人安慰後，使Mable不再介懷這些說話。

曹氏三姊妹。（mable_cho＠IG）

曹敏寶曾因樣貌不及家姐曹敏莉被同學取笑。（mable_cho＠IG）

二家姐曹敏莉於2003年大熱奪港姐冠軍，原來自細熱愛唱歌的Mable同年更早已參加過Cookies新成員選拔賽亦有機會入行，「我報名嗰時仲早過家姐參加港姐，係因為我好鍾意唱歌。」至於比賽奪得亞軍卻沒入行，她承認因母親阻撓錯失機會，「其實果時我真係好想入行，好想簽俾Neway，佢哋都有俾offer我，但我媽咪好緊張，要公司承諾點樣令我成功，係傾咗好耐，公司當時唔可能承諾咁多嘢，最後我媽咪就叫我去讀書。嗰時同媽咪都有少少唔開心，雖然好嬲有啲唔忿氣，但因為我太愛我媽咪所以無嘢解決唔到，大家都有互相體諒。」

曹敏寶曾因媽阻入行而唔開心。（mable_cho＠IG）

學成回港工作後，曹敏寶07年再追夢參加有線電視歌唱比賽，除了當主播外，她亦有機會於2011年簽約BMA唱片推出首張EP一圓歌唱夢，惟面對公司改變，她需轉投環星唱片轉錄靚聲碟變「翻唱發燒碟天后」。及至婚後育有一對仔女，再獲好友朱智賢鼓勵再戰《中年好聲音》追夢。音樂夢雖然兜轉，但Mable的感情路卻反而暢順。節目中，Mable直認與老公因大家姐介紹相睇認識，交往一年便結婚，至今幸福美滿。Mable分享老公最吸引她的地方：「我係一個極度無安全感嘅人，佢俾到好愛護同俾安全感我，佢係好踏實，所以係呢樣嘢感動到我。」Mable亦指老公十分支持她參加《中年好聲音》：「佢係最支持我，我去海選前，仲好驚無自信唔想出去，但佢就好鼓勵我去試，仲話唔得仲有屋企佢喺度，令我更有勇氣參加比賽。」

曹敏寶走出傷痛，最近自資出新歌。（mable_cho＠IG）

曹敏莉推出新歌，堅持追夢。（mable_cho＠IG）