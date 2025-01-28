《中年好聲音》長做長有　六大因素支撐收視好與否未算最緊要

《中年好聲音》系列為TVB製作的真人騷歌唱比賽節目，以中年人追夢為主題。《中年好聲音》第一輯於2022年接受報名參賽，至同年年底開始播出，一直播至翌年4月底才正式選出冠亞季軍。不足半年時間，TVB又於2023年9月舉行《中年好聲音2》，踏入2024年亦有《中年好聲音3》，可說是無縫接合，愈做愈有。到底當中存在什麼因素？

《中年好聲音》已經做咗三輯。

《中年好聲音》系列有不少支持者。（資料圖片）

作為一個星期日播出的節目，雖然《中年好聲音》的收視成續在前期只屬一般，只維持在20點左右的合格水平，直到尾段才爬升至24點接近25點的高位，最後一集更直接衝上26.4點！而《中年好聲音2》的收視成續亦有相似走向，由23點回落至20點，再於尾段衝上26.6點。

「最佳綜藝節目」由《中年好聲音2》奪得。（資料圖片）

一個綜藝節目要「收視長紅」，當然是要吸引到和留得住觀眾，其中就涉及關鍵兩點：追看性和投入感。劇集的追看性取決於題材、演出者、劇情的起承轉合，而在綜藝節目，尤其在真人騷中，觀眾追看的就不止於「劇情」，而是投入感。從數據上可以留意到，起初節目的收視通常都不會太亮眼，可是隨着觀眾對參加者的認識，慢慢就會產生一種無形的代入感，會因節目而變得支持某幾位參賽者，又或是覺得某某會奪得冠軍。從節目中，觀眾也喜愛見證參賽者的成長。有了這些節目，參賽者和觀眾之間的連繫，自然就會產生出話題性和收視兩大因素。

星級評審亦係看點之一。(《中年好聲音》截圖)

在於TVB的角度來看，要堅持做一個劇集或節目需要符合幾個條件，有收視是其一，能不能帶來收入也是一大考量因素。有否贊助商支持此其一，另可延續性和可發展性也是一大考慮。簡單點說，《中年好聲音》系列就似是一個擺上台面的藝員訓練班。每個「入學」的參賽者也有相應潛質，經比賽接受打磨後就已是一個有人氣、有支持者、有話題性的歌手。節目過後，就到了「搵真銀」的時候，登台出騷開演唱會，甚至是唱劇集歌出碟，全部都可以成為TVB的收入。「一條龍」由比賽至出道再到出騷搵銀，長做長有實在合理。

TVB節目《中年好聲音2》冠軍古淖文（German）今年8月衣錦還鄉，於出生地澳門舉行正式出道以來的首個個唱。

曾志偉曾講過要搞大灣區版《中年好聲音》。（資料圖片）

要製作節目著實不簡單，但要製作歌唱節目就相對較容易得多。由早年TVB《超級巨聲》到《聲夢傳奇》，其實TVB已儲落不少經驗，近年內地興起歌唱選秀節目，由千人海選到100強，剪接位及賽制等都已有既定成功程式，所以說「前人種樹後人乘涼」是常識吧。

陳海兒早前曾擔任《中年好聲音3》的評審成功成為話題人物。（截圖）

最後一個因素，可謂是切合香港人的生活節奏。試想想，大家經歷了一整天，甚至是5，6天的工作後，最想要的是什麼？當然是令人放鬆的內容。有時候放工回家打開電視，可以用睇的，也可以用「聽」的方法欣賞節目，《中年好聲音》系列就正正符合了香港人忙碌的環境。