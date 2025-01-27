梅啟明被頒令破產冇錢過年　斥法庭官官相衛將上訴：打到底都要打

已故天后梅艷芳的胞兄梅啟明，稱2023年在銅鑼灣「水門雞飯」餐廳工作期間，左腳突然失重心倒地，入稟要求餐廳支付其工傷及拖欠他的工資，梅被裁定敗訴兼上訴失敗，須向餐廳付訟費。梅疑拒繳約4.7萬元訟費，被涉事餐廳入稟高院要求頒令梅啟明破產，高等法院法官今日（27）裁定他破產。

梅啟明無力支付訟費，被法庭頒令破產。（陳曉欣攝）

梅啟明在庭上稱現時兩餐都成問題，承諾分期在半年內還款，惟呈請人拒絕，法官亦認為不合理，遂頒令梅啟明破產，梅慨嘆工傷案變破產是笑話。《01娛樂》聯絡梅啟明，他在判決出爐後數小時決定上訴。他強調自己一直都申請緊法援，指：「我申請緊法援，法援仲未知道今日上庭，佢話嗌我上住先。我今日同個官講好多嘢，佢都冇理會同埋冇去處理，完全冇畀機會。」

梅啟明決定要向法庭上訴，透露自己無律師代表，但已提取上訴表格。（陳曉欣攝）

對於法院判決，他認為有偏袒，因此一定會告到底。他批評法庭做法，指自己遺產官司打了多年，什麼官都見過，知道他們是盲目的，更謂：「難聽啲講，我乜嘢官都見過，有乜影唔影響，佢哋要做嘅嘢，圍威喂，官官相衛我都冇得講，我哋直話直說，真金不怕紅爐火，打到底都要打！」他指自己21日見過官，對方冇指示他再交文件，但今日卻指他做漏，又覺得是水門雞飯一方的律師無論如何都要在今日逼到他破產，逼法官做嘢，而法官又聽晒對方講：「今日攞咗個陳情嘅文件畀佢佢冇睇，總之一意孤行。」

梅啟明不服判決，更斥法官偏袒，問到會否擔心自己批評法庭做法會影響他上訴，他反指法院盲目：「我上訴唔係藐視」。（資料圖片）

梅啟明又指，自己受工傷以來，醫生都有開假紙判定他的情況不適合返工，餐廳亦沒有將他開除，換言之他仍是水門雞飯員工，他要求餐廳按勞工法例支付4/5薪金，惟對方拖欠他20個月的薪金，他才無力攤還訟費，要求分期，「工傷期間佢都冇簽過任何一分一毫，勞工處先至嗌我入稟告，產生呢個問題出嚟。無論點都好，我申請緊法援，你要畀時間接納或者唔接納，之後先至行呢一步都未遲。」問到醫生開了多長的病假紙，他說：「分段嚟開，佢認為我仲未咩得到，咁咪繼續畀假期我。我一路複診做治療，啱啱1月3號睇咗複診，複診完醫生開去到7月11號。」

梅啟明反斥水門雞飯拖欠他薪金，稱醫生一直有開假紙，判定他傷勢不適合返工，惟他仍是水門員工，未能解僱，所以他認為餐廳需按勞工法例支薪。（資料圖片）

問到梅啟明身家是否連$47,000訟費金額都冇，他承認：「咁就一定啦。」又坦言：「破咗產即係等於綁我手綁我腳，呢啲喺法例上面一啲都不合理。」講到即將過農曆新年，要食團年飯等等，他坦承冇錢過年，但樂觀表示：「冇話影響大唔大，有粥食粥有飯食飯。有錢日日都係過年。（但係你冇錢。）冇錢咪又係咁過年囉。（會唔會同未婚妻食團年飯？）仲有咩食唔食團年飯，都係兩餐啦。」月前他宣布娶泰籍女友查頌美，結婚要花錢，如今被頒令破產想必對婚事有所影響，不過梅啟明說：「根本係兩樣嘢嚟，一樣還一樣。總言之有粥食粥有飯食飯，今日唔知聽日事，哈。」

梅啟明承認自己身家連4萬7都畀唔出，已沒多想團年與否，「仲有咩食唔食團年飯，都係兩餐啦。」（資料圖片）