專訪｜陳曉華曾一年無劇拍想轉行　獲王心慰鼓勵：妳好值得被欣賞

無綫上位花旦陳曉華（Hera），在剛結束的《萬千星輝頒獎典禮2024》中奪得「飛躍進步女藝員」，可以說是對她近年努力和付出的一個肯定。但得獎背後，除了天時地利人和外，更多的是挫折和淚水。陳曉華日前接受《香港01》時，剖白曾經歷一年無劇拍，望住鏡子質疑自己「係咪唔係好啱我呢？」但這段「黑暗時光」也讓她明白不能懶，要珍惜每個機會，而回想起監製王心慰當日的一句鼓勵時，陳曉華更激動流淚。



場地：皇后冰室（觀塘）

陳曉華在剛過去的《萬千星輝頒獎典禮2024》中奪得「飛躍進步女演員」，蛇年希望繼續步步高陞。（梁碧玲攝）

藉着新年，陳曉華暫時放下忙碌的工作，不講演技曬廚藝，親自下廚煎傳統賀年糕點，寄望2025年步步高（糕）陞；不好的事情通通「Let it go」。見陳曉華揸起鑊鏟似模似樣，她說很喜歡煎糕，尤其去朋友屋企拜年的時候，看到大家吃她煎的糕特別有滿足感。陳曉華更自稱是「年糕王」，尤其是年糕，一人KO一底完全無難度，不過通常都是吃的時候開心，當見到自己身形發脹才懂得後悔。

陳曉華煎起糕來似模似樣。（梁碧玲攝）

陳曉華覺得自己煎得不錯。（梁碧玲攝）

自嘲麻雀枱「財神」 難忘凍冰冰新年

問到屋企的新年習俗，陳曉華說沒什麼特別，小時候很少去拜年，通常都是和家人吃年糕應節，反而長大後節目就精彩很多，會跟朋友行花市，拜年由初一拜到初六，期間當然不少得打麻雀，但陳曉華自認持久力很低，可能打完一圈就會心不在焉，所以經常做「財神」（派錢），朋友特別喜歡跟她打。「其實我新年最期待可以穿多些紅色服飾，因為平時很少機會穿得那麼鮮豔，新年就可以穿浮誇一點，有種喜喜洋洋的感覺，由內紅到外，取個好意頭。」

數到最難忘的一個農曆新年，陳曉華笑說是在拍《異空感應》的時候，第一次過年要拍劇和派開工利是，原本她已準備好200封，但原來是不夠，非常丟架，晚上要即刻再準備；而適逢當年農曆新年又緊接情人節，大家都甜蜜蜜，但她就要10度下拍跳河戲，凍冰冰，但可以與台前幕後一大班人過年是很開心的。

陳曉華表示最理想農曆新年可以在工作中度過，又可以過年，又可以賺錢。（梁碧玲攝）

這場落河戲令陳曉華非常難忘。（小紅書@陳曉華）

曾經歷一年無劇拍 奪「女飛躍」是很大鼓勵

談到在早前的頒獎禮上獲得「飛躍進步女演員」，陳曉華直言是很大的鼓勵，代表她一個成長的階段，多謝一路走來給予她機會的監製，在台上她特意忍著眼淚，是想告訴大家她已「大個女」，往後會繼續努力向前行、向上行，不會因為得獎就滿足。

陳曉華直言這些年來不斷經歷得到、失去，令她成長很多，更自爆在拍完首套女一劇《異搜店》後曾經歷一年是完全沒有劇拍，質疑自己是否要轉行，但同時這段時間讓她得到一個很想珍惜下一個機會的心。她說：「當時我試過在屋企對住鏡子問自己：『我是否真的要繼續做下去，是否不適合我呢？就算我回去讀書都沒輸的。』沒料想完這個，很快就遇到機會拍《廉政行動》，雖然不是主演，但我已經很珍惜，要做好它，不要再因為不自信和緊張而令自己後悔。」

陳曉華在《萬千星輝頒獎典禮2024》中奪得「飛躍進步女藝員」。（資料圖片/陳順禎攝）

獲視后級女演員一句點醒

回望這段「黑暗時光」，陳曉華覺得是上天給她的考驗，同時她也不斷自我反思，「人是沒有完美的，我覺得自己的缺點是心態，譬如港姐當選後一出來就有劇拍，我以為我已經足夠努力，我以為已經做得很好的時候，但原來是不夠珍惜，那一年沉澱下來，令我覺得有些機會不一定要給妳。」所以往後任何機會，陳曉華都希望可以讓人看到她很努力，並非懶洋洋。

陳曉華坦言以前若有得休息的時候都會想休養一下，不太懂演員該有的專業態度，很多事情都想得很簡單，但現在不會。她記得在拍《異空感應》時真的很辛苦，有兩個月每天可能只睡得4小時，有一日真的累到很想打給監製王心慰申請休息半日，但最後她沒有這樣做，全因一位視后級女演員的說話點醒：「她跟我說妳現在是一個女主角，妳應該扛起這件事，如果妳都覺得累的話，可能其他人都很累。聽完她這番說話後，我無論多累也好，我都跟自己講，這個演出機會可能是我最後一次的了，那不如做好它，因為我都真的有試過可能拍完一套女主角就沒得再做。」

陳曉華從挫折中學懂珍惜。（梁碧玲攝）

感激監製王心慰鼓勵

於是那段時間，陳曉華鼓勵自己捱下去，而回想監製王心慰的打氣訊息，更令陳曉華忍不住激動流淚，「她說妳辛苦我知道，妳要加油，妳很努力，我覺得妳好值得被人欣賞。不要說作為一個演員，作為一個女仔.....那麼努力的時候能夠被看到，在我人生成長路上是很大一個鼓舞。所以我之後都不會說自己有多辛苦，因為這個辛苦是我應該要付出的，甚至要付出更多的努力，去換來更好的結果。」

陳曉華感激王心慰的鼓勵，她未必做得很完美，但她會激勵自己一日比一日好。（梁碧玲攝）

回想監製王心慰的打氣訊息，陳曉華忍不住激動流淚。（梁碧玲攝）

王心慰（中）。（資料圖片）

五劇在手升呢「劇后」

努力是有回報，踏入2025年陳曉華已有5劇在手成為劇後，《非常檢控觀》、《死有對証》、《金式森林》、《夫妻的博弈》以及未開拍的《新聞女王2》。她說是開心和期待的，因為每一套的角色都不一樣，《非》劇是演一個精神壓力很大、被人PUA的女仔；《死》劇裡面就演一個孤獨的女仔，有強迫症得來又頗可愛；《金》劇就做後母，被人欺負到最後變反派，「希望播出後，觀眾見到我的進步，而不是說：『為什麼又是她？』」

今年有五劇在手的陳曉華，希望透過不同角色讓觀眾看到她的多面性。（梁碧玲攝）

成視帝、視后收割機

在《新聞女王2》陳曉華將會變成反派惡鬥「Man姐」佘詩曼，她笑指暫時自己所知道的資訊也就是這麼樣，其餘內容還未知，心情非常期待，因為之前曾與佘詩曼合作過，見識過這位視后的厲害之處，「對住阿佘拍劇有沒有很大壓力的感覺？沒有，不知為甚麼她的存在，就會令到你已經相信了自己是那個角色，她的威力就是站著，就已經能帶你入戲。我第一輯跟她只有兩場戲，希望能多些合作。」

陳曉華自認貪心，每次跟不同的視帝和視后合作，都希望從對方身上攞到最大的優點去學習。（梁碧玲攝）

在《新聞女王2》陳曉華將會變成反派惡鬥「Man姐」佘詩曼。（《新聞女王》劇集截圖）

除了佘詩曼外，陳曉華近年還分別與郭晉安、黎耀祥、馬國明及胡定欣等合作，她覺得很感恩，因為可以直接跟這些好戲之人學習，進步一定會比自己摸索要快真，她還笑指自己成為視帝、視后收割機，「祥哥他看事情很淡然，這方面無論是人生還是拍劇，都想跟他學習。安哥就令人很舒服、很親切的感覺，跟他演戲不會有任何壓力，而且會令對手很相信他，一句說話就能把我的情緒帶出來。這些就是他們的威力。還有我最近在拍《夫妻的博弈》，高海寧也很厲害，拍我『大頭』時，她也交足戲。」

陳曉華希望學習黎耀祥的那份淡然，無論是人生還是拍劇上。（IG@herachann）

陳曉華稱跟郭晉安演戲不會有任何壓力。（《金式森林》劇集截圖）

盼聽到觀眾一句：陳曉華，掂啊！

一路走來，陳曉華由被指慘遭觀眾狠批演技生硬兼口齒不清，甚至揶揄她「黐脷筋」，到現在開始有讚美的聲音。陳曉華表示這只是剛剛開始，還有很多地方需要改善，要繼續做好它。面對負評，陳曉華坦言看到有些關於演戲的評論，都會不開心，「例如《異空感應》，我等了兩年終於播了，但網民現在評論時，我是沒辦法改變兩年前的事情，我就會想怎麼辦好呢？觀眾會否覺得我沒進步？我會因為這些不開心。但後來就會想，這套劇真的是兩年前拍的，不如還是集中我之後要拍的劇，因為以前的我已經沒法改變。大家的評論我全都收到，希望我往後的作品能令你們改觀，同我講：『陳曉華，掂啊！』」

陳曉華表示會不斷改善不足之處，令觀眾改觀。（梁碧玲攝）

揭與朱敏瀚關係

事業順遂，但感情上似乎遇到阻滯，陳曉華與朱敏瀚的緋聞傳到熱烘烘，但最近有指公司正力捧二人，不想他們受拍拖影響，所以棒打鴛鴦。陳曉華表示從沒有聽過公司有這個說法，公司是鼓勵她努力工作，而她目前亦以事業為先，其他事情都隨緣，「我都很希望會有一段能開花結果的戀情，但我不急，所以現在都是努力工作先。（現在與朱敏瀚甚麼關係？）朋友囉。（有沒有機會發展？）現在還未遇到能夠發展的人。（朱敏瀚不好嗎？）好，全世界都好的。」

陳曉華覺得現階段有工作滋潤比愛情滋潤重要。（梁碧玲攝）

陳曉華稱與朱敏瀚（朱仔）只是朋友。（資料圖片/葉志明攝）

繼續做一個快樂的小女孩

至於新年願望，陳曉華笑言希望繼續做一個快樂的小女孩，因為一年可以發生很多事，希望今年自己都是毋忘初衷，做一個善良、開心、禮貌的人，珍惜每一個機會，去到世界各地工作。另外，陳曉華也有一個小小的願望，就是擁有自己的屋企，所以希望看準時機置業做業主，她笑指不用很大，最重要有兩間房，一間用來睡覺，一間則給她做衣帽間擺放衣服，這樣就不用再把衣物放在車尾箱。

陳曉華希望繼續做一個快樂的小女孩。（梁碧玲攝）

陳曉華還有一個願望就是做業主。（梁碧玲攝）