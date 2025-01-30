張崇德自爆初入TVB人工得2000蚊　拒鼓勵仔女入行：唔係咁好做

張崇德今日（30日）出席深水埔新春嘉年華活動，他接受訪問時分享新年大計：「例如教唱歌，同埋開咗我嘅YouTube Channel講吓音樂，希望將自己識嘅嘢30幾年嘅經驗同大家分享。」他續指即將會推出第八本書作，並表示：「係關於自傳英文書，希望可以盡快完成已經去到校對嘅階段。」談及有關YouTube頻道方面，他預告：「會拍娛樂圈呢30年嘅所見所聞，希望搵啲朋友一齊去傾吓作為回憶，或者背後嘅內情大家分享。」

張崇德今日（30日）出席深水埔新春嘉年華活動。（梁碧玲攝）

張崇德自爆初入行TVB人工得二千蚊

被問到會否鼓勵兒女進軍娛樂圈，他直言：「梗係唔好啦！尤其是係而家啦！以前都仲容易啲，多媒體發展同埋多咗網媒嘅出現，娛樂事業都已經唔係咁好做，唔係一定要做娛樂圈嘅嘢可以做其他嘢，我鍾意唱歌可以繼續做唱歌有關嘅工作。」提到向子女分享過擔任曾志偉副導演工作，他表示：「其實過去嘅工作，我都有同佢哋講嘅，好細個嗰陣時候睇到我做演唱會做幕後，問我做歌手唔係淨係唱歌嘅咩？點解成日都要做其他嘢？」至於初入行收入方面，他表示：「參加新秀之後簽約TVB嗰份工作，最低收入二千元一個月，係包薪金嘅藝員，嗰陣時根本生活唔到，所以令到我好快去開始做幕後工作，幕後工作只要唔介意，唔好覺得係一件慘嘅事。」

張崇德兒子亦有出席。（梁碧玲攝）