《東張西望》續佔榜首劇集收視全線上升　「中年3」得135萬觀眾睇

無綫公布上周（20日至26日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》最高收視23.3點（151萬觀眾），比上周最高收視22.9點（148萬觀眾），上升0.4點，續佔上周收視首位。

《東張西望》續佔上周收視首位。(節目截圖)

處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視19.8點（128萬觀眾），比上周最高收視19.7點（128萬觀眾），上升0.1點；蕭正楠、吳若希、賴慰玲主演《奔跑吧！勇敢的女人們》上周播出大結局，出爐視帝張振朗彩蛋形式驚喜客串，跨平台直播收視最高20.4點（132萬觀眾），比上周最高收視18.8點（122萬觀眾），上升1.6點；佘詩曼參演的外購劇《麻辣商驕》最高收視16.2點（105萬觀眾），比上周最高收視14.8點（96萬觀眾），上升1.4點。

吳若希和蕭正楠出席無綫熱播劇集《奔跑吧！勇敢的女人們》宣傳活動。（葉志明攝）

由薛家燕、胡美貽等擔任主持，全新風水賀年節目《2025風生水起》最高收視14點（91萬觀眾），比上周同期節目《在家宴客50道菜》，最高收視13.4點（87萬觀眾），上升0.6點。

薛家燕主持全新風水賀年節目《2025風生水起》。（葉志明攝）

周六晚《聲生不息‧大灣區季》最高收視16.1點（104萬觀眾），比上周最高收視18.3點（118萬觀眾），下跌2.2點；《美食新聞周報》最高收視13.2點（85萬觀眾），比上周最高收視13點（84萬觀眾），上升0.2點。

周六晚《聲生不息‧大灣區季》最高收視18.3點（118萬觀眾）。（截圖）

周日晚播映《中年好聲音3》進入27強戰，最高收視20.8點（135萬觀眾），比上周同期節目《萬千星輝頒獎典禮2024》最高收視27.7點（179萬觀眾），下跌6.9點；阮兆祥、梅小惠、江欣燕主持訪談節目《友乜唔講得》首集嘉賓請來吳雨大哥，最高收視16.4點（106萬觀眾）。

《中年好聲音3》進入27強戰。(胡凱欣 攝)