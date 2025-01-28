票選韓國啦啦隊隊員排名出爐 李多慧只排第四輸畀呢位22歲新人王
近年韓國啦啦隊隊員到台灣發展已成趨勢，港人較為熟悉的有李珠珢和李多慧等等。日前有南韓知名論壇舉辦「啦啦隊女王」票選活動，不過冠軍竟不是李多慧或李珠珢，也不是趙娟週和安芝儇這兩位人氣美少女，而竟是這位22歲的後起之秀。
根據網站排名，第一名是22歲起亞虎啦啦隊成員廉世彬（염세빈），第二至五名按次序為權熙媛（권희원），李珠珢（이주은），李多慧（이다혜）及金裕娜（김유나）。早前韓國討論區曾掀起禁止韓國啦啦隊出走到台灣發展的新聞，看來不多不少，李多慧和李珠珢都受到影響而人氣下滑。
金裕娜（김유나）以2,195票得到第5名。目前她為安山OK金融集團超人、釜山BNK、大邱FC等球隊的啦啦隊成員，而且同時跨越籃球、排球、足球三個界別。性格活潑的她，其實私底下也十分照顧後輩。
李多慧（이다혜）以3,740票位得到第4名。首位到台灣發展的她，人氣急升之餘也「豬籠入水」，廣告商演也接到手軟，人氣還比起不少台灣本地藝人還要高。
李珠珢（이주은）以4,893票得到第3名。本身在韓國已頗為知名，隸屬韓國職棒起亞虎啦啦隊的她，早年跟隨李多慧的腳步到台灣發展後一樣受到不少關注。今年1月22日，台灣一隊職棒公布了她成啦啦隊隊員的消息，也令台灣粉絲興奮不已。
權熙媛（권희원）以不科學身材而知名。今年20歲的她才剛於去年出道，一出道就成為了韓國粉絲的焦點，並被封為「怪物新人」。她最近才開設了IG帳號，但已快速地累積了超過5萬粉絲。
比起以上4位，廉世彬（염세빈）以12,817高票成為第一名。今年22歲的她以標緻樣貌見稱。據知她現時就讀白石藝術大學，且20歲已經加入了亞虎啦啦隊。除此之外，她更於南韓女子職業籃球俱樂部「富川韓亞1Q」、排球隊「水原韓國電力公司」、職業排球隊「水原現代建設山州女子排球隊」，以及職業籃球隊「安養正官庄赤紅火箭」擔任啦啦隊。難怪會成為票選第一名。
韓國李多慧台灣爆紅吸引姊妹齊掘金 盤點六大赴台頂級韓籍啦啦隊
近年不少台灣啦啦隊隊員爆紅升Lv成為藝人，廣告代言，出席活動名利雙收，例如林襄，以及從韓國到台灣的李多慧就是其中成功的例子。講起李多慧，自從年前從韓國到台灣發展後，就愈做愈好，更吸納了大量粉絲和支持者。原來近年除李多慧以外，還有6位韓國頂級啦啦隊隊員移師到台灣發展！不止舞功精湛，而且個個都樣靚身材正！