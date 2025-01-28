票選韓國啦啦隊隊員排名出爐　李多慧只排第四輸畀呢位22歲新人王

近年韓國啦啦隊隊員到台灣發展已成趨勢，港人較為熟悉的有李珠珢和李多慧等等。日前有南韓知名論壇舉辦「啦啦隊女王」票選活動，不過冠軍竟不是李多慧或李珠珢，也不是趙娟週和安芝儇這兩位人氣美少女，而竟是這位22歲的後起之秀。



根據網站排名，第一名是22歲起亞虎啦啦隊成員廉世彬（염세빈），第二至五名按次序為權熙媛（권희원），李珠珢（이주은），李多慧（이다혜）及金裕娜（김유나）。早前韓國討論區曾掀起禁止韓國啦啦隊出走到台灣發展的新聞，看來不多不少，李多慧和李珠珢都受到影響而人氣下滑。

金裕娜（김유나）（IG@yoom_96）

金裕娜（김유나）以2,195票得到第5名。目前她為安山OK金融集團超人、釜山BNK、大邱FC等球隊的啦啦隊成員，而且同時跨越籃球、排球、足球三個界別。性格活潑的她，其實私底下也十分照顧後輩。

金裕娜（김유나）（IG@yoom_96）

李多慧。（IG@le_dahye）

李多慧（이다혜）以3,740票位得到第4名。首位到台灣發展的她，人氣急升之餘也「豬籠入水」，廣告商演也接到手軟，人氣還比起不少台灣本地藝人還要高。

李多慧。（IG@le_dahye）

李珠珢（이주은）。（IG@0724.32）

李珠珢（이주은）以4,893票得到第3名。本身在韓國已頗為知名，隸屬韓國職棒起亞虎啦啦隊的她，早年跟隨李多慧的腳步到台灣發展後一樣受到不少關注。今年1月22日，台灣一隊職棒公布了她成啦啦隊隊員的消息，也令台灣粉絲興奮不已。

李珠珢（이주은）。（IG@0724.32）

權熙媛（권희원）（IG@hie0w）

權熙媛（권희원）以不科學身材而知名。今年20歲的她才剛於去年出道，一出道就成為了韓國粉絲的焦點，並被封為「怪物新人」。她最近才開設了IG帳號，但已快速地累積了超過5萬粉絲。

權熙媛（권희원）（IG@hie0w）

廉世彬（염세빈）（IG@beena._s2）

比起以上4位，廉世彬（염세빈）以12,817高票成為第一名。今年22歲的她以標緻樣貌見稱。據知她現時就讀白石藝術大學，且20歲已經加入了亞虎啦啦隊。除此之外，她更於南韓女子職業籃球俱樂部「富川韓亞1Q」、排球隊「水原韓國電力公司」、職業排球隊「水原現代建設山州女子排球隊」，以及職業籃球隊「安養正官庄赤紅火箭」擔任啦啦隊。難怪會成為票選第一名。

廉世彬（염세빈）（IG@beena._s2）

韓國李多慧台灣爆紅吸引姊妹齊掘金 盤點六大赴台頂級韓籍啦啦隊

近年不少台灣啦啦隊隊員爆紅升Lv成為藝人，廣告代言，出席活動名利雙收，例如林襄，以及從韓國到台灣的李多慧就是其中成功的例子。講起李多慧，自從年前從韓國到台灣發展後，就愈做愈好，更吸納了大量粉絲和支持者。原來近年除李多慧以外，還有6位韓國頂級啦啦隊隊員移師到台灣發展！不止舞功精湛，而且個個都樣靚身材正！



李多慧（이다혜），現為Dragon Beauties成員。（IG@le_dahye）

趙娟週（조연주 ），韓國大田韓亞市民足球俱樂部和台灣桃園領航猿的啦啦隊隊員及統一7-ELEVEn獅啦啦隊隊員。。（IG@jjuya_o0o）

安芝儇（안지현）以高䠷和豐滿身材聞名。（IG＠wlgus2qh）

安芝儇（안지현），現為台灣台鋼雄鷹旗下所屬啦啦隊「WING STARS」成員，背號2號。（IG＠wlgus2qh）

李晧禎（이호정）2024年加入Fubon Angels啦啦隊。（IG@leehozeong）

李雅英（이아영）現任電豹女與Fubon Angels啦啦隊成員，背號29號。（IG@yyyoungggggg）

邊荷律（변하율）是韓國啦啦隊中YouTube觀看次數最多的人。外形真係幾似「雞排妹」鄭家純。（IG@yuling34）