直播靈接觸｜阿Bob林盛試首公開轉運法　成功行足10年運：搵3個人

年廿八洗邋遢大日子，由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英（Darren）主持的《直播靈接觸》跟大家分享主題為「頭炷香」，請來林盛斌（阿Bob）及奇門遁甲雲文子師傅擔任嘉賓。阿Bob透露近日除忙於辦年貨，又要為3月7日在紅館開的Talk Show作準備，節目中他獨家公開隱藏多年的開運大法。



.《直播靈接觸》請來阿Bob林盛斌擔任嘉賓。

.《直播靈接觸》請來阿Bob林盛斌擔任嘉賓。

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阿Bob表示2014年左右獲高人指點，他說︰「遇到工作唔順利、運氣麻麻可以試下，好簡單。位高人教我用一張紙，搵三個你覺得好勁、好犀利、好欣賞、好好運、好有錢、好富有豐盛嘅人，喺張紙寫個『豐』字。嗰時我搵咗兩位老闆同一位好欣賞嘅工作伙伴，一人寫一個『豐』字。跟住張紙用相架裱起放喺床頭，每一日瞓覺嘅時候，都有3個我好欣賞嘅人話畀我知『Bob你會好豐盛、會好豐足』。」村長解釋此為吸引力法，得到三位好運人仕祝福，自然功效強大。阿Bob表示打後幾年的事業是最豐收的日子，他認為是得到三位成功人仕的正能量加持，所以一帆風順。

阿Bob林盛斌獨家公開轉運大法。

阿Bob林盛斌獨家公開轉運大法。

每年有不少善信到廟宇力爭上「頭炷香」，祈求全年行好運。雲文子師傅笑言「頭炷香」非一般市民可以上到，她笑說︰「其實所謂『頭炷香』係祈願者上嘅第一炷香，只要根據奇門遁甲嘅吉時，自己係屋企都可以上香。而今年吉時喺聽晚子時，即聽晚11點到凌晨1點。」她表示只要在這段時間上香就可以。」雲文子師傅表示從道教來說，點香是跟天神溝通傳遞訊息的方法，她補充今年有幾個方位能增加運勢，如向西邊上香參拜三下可招貴人，西北方則利錢財家宅運。另外道教還有一樣名為「頭啖菜」，方法是以白烚一碟青菜，在上完頭炷香後 進食一口烚菜之後向南邊參拜四下，便能清除過往一年孽障。