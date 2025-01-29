麥明詩臨盆在即盛勁為公開請外傭　意外爆太太預產期千呎愛巢曝光

十優港姐麥明詩（Louisa）去年身分兩級跳，3月下嫁機師老公盛勁為成為人妻，婚後兩人不時放閃並積極造人，於11月宣布造人成功。現時懷孕約7個月的麥明詩，活動仍非常靈巧，經常出席社交場合，但為保持神秘感，至今未有透露BB性別和預產期。不過，準爸爸盛勁為似乎開心過龍，近日他在外傭招聘網發帖聘請女傭，一心希望搵到好外傭，照顧臨盆在即的太太，但卻意外令二人於大角咀的愛巢曝光，兼透露了麥明詩的預產期。

麥明詩與盛勁為蛇年將迎來他們的小生命。（IG@louisa_mak）

盛勁為非常疼錫太太和BB。（IG@louisa_mak）

盛勁為向來非常錫麥明詩，太太懷孕期間經常陪伴左右做「跟得老公」，太太生產日子愈來愈近，盛勁為也開始為迎接BB的來臨作好準備，日前他就在外傭招聘網發帖聘請女傭，不過他似乎忘記是公眾人物的身分，在網上上載了千呎愛巢的照片，意外曝光家裡裝潢。盛勁為透露所住單位面積900多呎，相中所見屋內樓底非常高，分開飯廳和客廳，客廳面積寬敞，一邊牆電視櫃設計，前方擺了一張巨型L型沙發，依然有充足活動空間，而且落地玻璃設計飽覽維港景色，令人心曠神怡。

盛勁為日前在外傭招聘網發帖聘請女傭。（Facebook圖片）

盛勁為回覆查詢時，疑透露了麥明詩預產期。（Facebook截圖）

盛勁為在網上上載了近千尺愛巢的照片，意外曝光家裡裝潢。（Facebook圖片）

麥明詩曾分享躺在家中沙發的照片。（IG@louisa_mak）

除了圖片外，盛勁為也列出對應徵者的要求，稱他們本身已有一位外傭，現在想聘請多一位，主要是照顧他們即將出世的BB，擁有自己的房間，逢星期六放假，又形容與太太的性格隨和、靈活。當中有感興趣的外傭稱自己6月初才完約，盛勁為親自回覆指：「we need a helper to arrive in Mar/ April 2025」疑透露了麥明詩的預產期在三、四月，相當真誠、老實。

臨盤在即的麥明詩日前到主題樂園看熊貓。（IG@louisa_mak）

兩公婆恩愛又甜蜜。（IG@louisa_mak）