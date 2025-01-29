HOYTV微短劇｜林穎彤大爆林德信半裸上陣　七師傅演闊太

HOYTV 於今個農曆新年，推出首個自家微短劇《我家有囍事》，創電視台先河，找來資深電視劇監製廖晉碩領軍，林德信、林穎彤、梁茵、七仙羽、李尚正、盧頌恩、阮偉倫等主演，為大家於今個蛇年帶來無限歡樂!

呢個組合好新鮮！

仲有不少TVB舊面孔！

首次於劇集飾演情侶的林德信(Alex)和林穎彤(Bella)，首日開工已經「玉帛相見」：「第一場戲已經係講我哋喺酒店房度見面，我一入到去Alex已經除曬衫等我! 我簡直大飽眼福呀! 哈哈哈! 」而Alex對自己嘅身形甚為不滿：「因為成件事發生得太快，我根本冇時間準備，如果有時間嘅話，我梗係去舉兩下先啦! 所以我好唔滿意自己嘅身型，不過而家科技咁發達，可以畫上去㗎嘛! 」Bella就表明自己於劇中沒有性感演出，所有衣著都是「包到上頸」，但現在還有時間可以去爭取一下加戲份。講到最難忘嘅對手，二人不約而同都是指七師傅，因為對方經常爆肚，難度及忍笑能力都要非常高。

七師傅經常爆肚！

一向搞笑非常的七師傅七仙羽，今次於劇中飾演一名闊太，所以自備很多私伙上陣：「因為我今次做一個有錢嘅太太，所以就要帶咗好多名貴嘅珠寶，鑽石戒指呀，手鏈呀，靚衫咁，希望大家喺呢個新年見到我靚靚嘅一面! 」

而飾演七師傅孻仔的阮偉倫就笑言全家人都興爆肚：「除咗我媽咪之外，飾演我姐夫同埋家姐嘅正爺(李尚正)同妹頭(盧頌恩)都好難對付! 記得有一場戲，我同佢哋兩個逗利是，正爺一個柑飛埋嚟! 嗰一下我真係嚇親! 但係take咗幾個take之後，我開始擋到佢，所以每日都有好多突如其來嘅笑料!」

飾演七師傅孻仔的阮偉倫。

李尚正(正爺)同妹頭盧頌恩合作多年，終於有情人終成眷屬，於劇中飾演一對夫妻，正爺表示感覺amazing，深感榮幸之餘，亦覺得配不起妹頭：「講真以妹姐咁優質嘅人，我何得何能做佢老公呢？但係而家仲可以將個過程拍咗出嚟，大家真係要拭目以待!」而之前在《我愛九龍城》和陳家樂做對手戲，今次就配李尚正，妹頭卻希望可以選擇林德信做情人。

李尚正同妹頭盧頌恩合作多年，終於有情人終成眷屬！

同劇的還有梁茵(Kiko)及新加盟的阿七吳嘉儀，Kiko雖然今次飾演「綠茶婊」，但卻不討人厭：「呢個角色可愛得嚟又迷人，奸得嚟有原因，其實佢由細到大都被家人薰陶，大過一定要嫁個有錢人! 同我以前做個角色都有啲似，但今次就係加強版!」而阿七所飾演的就是林穎彤的秘書，她表示可以加入這個大家庭非常開心，期待有更多其他演出。