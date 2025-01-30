吳保錡分享同陳百祥合照自稱「Viutv叻仔」　網民嬲到爆即刻脫粉

男團ERROR成員吳保錡昨日（29日）大年初一在社交平台發文，他講到早前於演唱會中練習唱了一段陳百祥的《我至叻》，更分享了二人的合照指陳百祥大讚他。

保錡。（鄧穎琪攝）

吳保錡分享了同陳百祥的合照，更指陳百祥大讚他。（IG@k_p0k1）

保錡寫下：「很多網民稱呼我為Viutv叻仔，在演唱會中努力練習了一段時間《我至叻》一氣呵成Rap 加唱，得到了叻哥本尊稱讚。叻仔 + 叻哥，終於能夠合照了。」雖然保錡很興奮地分享合照，但看情況網民就不太認同，而且「群情洶湧」，紛紛表示要「脫粉」。

吳保錡形象一直都唔係太好，今次分享同陳百祥合照，即係再扣分。（IG@k_p0k1）

保錡更高興的表示：「網民們一直的呼喚，給看見了，祝大家新年快樂，蛇年行大運，恭喜恭喜。」之後又在自己的帖文中留言：「我十分接民意的，ViuTV 叻仔，要多多學習。」說完後更「辣著」很多網民，不停派及留言：「我第一次對你反感」、「呢條友都同佢影,無野呀嘛你」、「Poki 用下腦啦 呢張相咁出 害死你呀」、「失望」、「你啲運行完」、「垃圾同另一件垃圾一齊，好襯」、「即時退追 bye」、「今次冇辦法唔unlike+unfollow你，呢件事已經超越左好多人既底線」、「返大灣區搵食啦」、「爛泥扶唔上壁就係你呢啲. Bye」。

網民嬲到爆即刻嗌脫粉。（facebook圖片）

保錡仲話自己好接受民意。（facebook圖片）

保錡成功辣著網民。（facebook圖片）