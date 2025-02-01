白色橄欖樹劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《白色橄欖樹》陸劇改編自同名小説。有韓顥作為編劇，海濤、王俊熙、黃純、周偉為執導，由陳哲遠、梁潔領銜主演的一套以戰爭愛情為題材的電視劇。此劇被稱為陸版《太陽的後裔》，陳哲遠之前憑《偷偷藏不住》收穫不少人氣，不知今次能否獲得觀眾的心呢！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧白色橄榄树@Weibo

《白色橄欖樹》｜電視劇情大綱

在戰火連連、動蕩不穩的東國，梁城衛視的女記者宋冉（梁潔 飾）於執行採訪任務時，不慎踩上地雷，幸好被在當地做志願者的華裔爆破工程師李瓚（陳哲遠 飾）救回，他更是一名優秀的排爆專家，宋冉被他溫柔和無私的赤子之心深深打動。兩人在戰亂的相處中，互相扶持，攜手走過風風雨雨，李瓚看到了宋冉雖外表柔弱，但內心卻堅強勇敢，充滿正義感和善良，他們擁有同樣的理想，如此投合的二人使得愛情萌生。

然而，一場突如其來的爆炸襲擊卻打斷了剛萌芽的愛情。在回國後，他們都面對人生的低潮，二人之間斷絕了聯繫。李瓚因好友在爆炸中為了救他而喪生，心中充滿了內疚和自責，而宋冉因為爆炸中拍攝的一張照片而受到爭議，並患上抑鬱症，他們在心靈和身體上都備受煎熬。在緣份的安排下，他們再一次相遇，各自的生活重新走上正軌。窗外的白色橄欖樹象徵著信仰，寄託了他們對世界和平的渴望和期盼，並一起種下白色橄欖樹的種子。重逢之後，二人結婚生子，但李瓚最終因心理病的折磨而選擇了自殺，以求解脫，而宋冉則在救援行動中不幸被流彈擊中。

《白色橄欖樹》播出時間｜最新追劇日曆

《白色橄欖樹》電視劇一共有38集，由愛奇藝播放，2月1日首播。

《白色橄欖樹》｜演員人物關係圖

《白色橄欖樹》｜演員

陳哲遠 飾 李瓚

在東國做志願者的華裔爆破工程師，出色的排爆手

电视剧白色橄榄树@Weibo

梁潔 飾 宋冉

梁城衛視戰地女記者，不小心踩了地雷，被李瓚所救而相識

电视剧白色橄榄树@Weibo

王天辰 飾 本傑明

电视剧白色橄榄树@Weibo

古子成 飾 薩辛