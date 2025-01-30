央視春晚｜劉謙變魔術差啲被95後小花搞破壞　緊緊用力阻止驚撕錯

農曆新年央視春晚節目備受期待，特別是魔術表演環節，而今年第7次登春晚的劉謙就表演「畫蛇添福」魔術，豈料在與兩位女明星作互動時，95後女星任敏被指差一點破壞整個魔術表演，幸好他最終順利完成，與全國觀眾一起見證了奇蹟的時刻。

劉謙再登央視春晚。（微博圖片）

劉謙在進行第二個魔術表演的時候，他就與主持人尼格買提、女星藍盈瑩及任敏作互動。首先他就取出了三本小本子，包括：「小尼學數學」、「小尼學英語」、「小尼學語文」，當他快速翻起內頁時，三位藝人就要毫不猶豫用手快插其中一頁，而當任敏想撕開印有「可」字一頁時，有網民就發現劉謙用力按着阻止，隨後她就自然而然地撕開下一頁紙，最後選擇的是「百」字，再加上其他二人手持數字「47」、英文字母「F」，劉謙就利用「47」、「F」、「百」寫書法，正面看好像沒有甚麼特別，但轉到背後看的時候就是見證奇蹟的時候，竟然呈現一個大型的「蛇」字，讓現場觀眾驚訝連連。

劉謙與藝人互動。（微博圖片）

任敏似乎想撕掉「可」字。（微博圖片）

劉謙這一個魔術看似簡單，但似乎只要任敏撕錯一張紙就會破壞整個魔術表演，讓不少網民笑言該魔術成功主因是劉謙力氣大，大家留言表示：「劉謙攥住那張紙」、「多虧劉謙老師扒拉住了」等，否則難以收場。

最終三人撕掉了「47」、「F」、「百」。（微博圖片）

正面看好像沒有甚麼特別。（微博圖片）