東張西望｜中年漢墮美女傳銷陷阱　梁敏巧帶隊踩上門結局出人意表

《東張西望》早年報道過中年漢疑似墮入美女傳銷陷阱的個案，原來還有後續。早前《東張西望》經網上帖文聯絡其他受害人，打算一拼「踩上門」討回公道，結局展開卻出入意表。

傳銷真係好危險。（《東張西望》截圖）

組織幾個人一齊踩上門，點知最後得兩個人出現。（《東張西望》截圖）

組織幾個人一齊踩上門，點知最後得兩個人出現。（《東張西望》截圖）

其中一名化名Larry的中年漢表示，早年在網上有一名女性主動認識他，其後就介紹他到一間美容院接受美容療程。不過療程過後，卻出現2，3名工作人員不斷硬性推銷，而當初的「女性朋友」也從旁推銷，最終經過一段長時間後，中年漢還是「買」了三個合共萬多元的療程。

咁就冇咗萬幾銀。（《東張西望》截圖）

事主衰心軟，又幫個「朋友」報咗兩個班。（《東張西望》截圖）

事主衰心軟，又幫個「朋友」報咗兩個班。（《東張西望》截圖）

事件還未完，其後食過返尋味的女性友人又再主動推銷他報讀英文班，之後又再叫他報讀投資及移民顧問課程。Larry向梁敏巧表示，女性友人十分識得捉心理，時常分享自己的生活，和他培養感情也曾有肢體接觸：「不斷分享自己生活，低胸啲，性感衣着都有。都有少少身體接觸，因為我......可以只係掂到，磨擦到，就係肩碰肩嗰種。」但他又指自己沒有受美色引誘，只是本着幫朋友的心態買課程。

即係點？（《東張西望》截圖）

結局梗係乜都冇啦。（《東張西望》截圖）

後來一行三人踩上門到疑似傳銷公司要求對質，不過接待人員就着他們下午到訪。他們在門外打電話予有關人士了解，均被掛斷電話，其後更遭大樓物業管理阿姐請求離開。

結局梗係乜都冇啦。（《東張西望》截圖）