《麻雀女王追男仔》葉念琛初三到馬場拉頭馬 同場仲有梁漢文

撰文：鍾冠全
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今年香港賀歲片競爭激烈，導演葉念琛亦有作品《麻雀女王追男仔》參戰，不過昨日初三（31日）葉念琛不是去戲院謝票，反而到馬場拉頭馬，昨日尾場包裝福星勝出，葉念琛，歌手梁漢文等，與馬主李文斌一齊拉頭馬。

葉念琛
麻雀女王追男仔