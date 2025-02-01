氣質女神應節扮蛇走路扭動身體曬身材　被指發福長胖似巨蟒惹熱議

現年48歲的梁詠琪 (Gigi) 當年出道時即擔任電影女主角，憑住標緻的外貌以及清純的氣質，俘虜了萬千少男的心，是一代玉女歌手兼女神，就連男神鄭伊健也曾拜倒她的石榴裙下，不惜為她與拍拖7年的邵美琪分手而被鬧爆，足見她的吸引力。梁詠琪因此獲封「好勝Gigi」，她與伊健相戀7年後分手，後來嫁給了西班牙藉老公Sergio，兩人婚後育有一女。雖然梁詠琪如今已青春不再，但成為幸福人妻人母的她無論樣貌身材都keep得極好，狀態絕佳。

梁詠琪keep得好好。(ig圖片)

梁詠琪是一代玉女歌手。(ig圖片)

梁詠琪。（梁碧玲 攝）

踏入蛇年，梁詠琪亦有應節跟大家拜年，昨日她於社交網分享了一段短片，並留言寫道：「金蛇獻瑞賀新年！年初三，大家來研究一下到底蛇是如何移動的呢！哈哈！祝大家新年進步！身體健康！」梁詠琪在片中表示：「蛇年我哋一齊研究下究竟蛇係點行既呢。」說罷她便模仿起蛇蠕動身體的動作，學蛇走路，身穿金光閃閃緊身晚裝魚尾裙的她，左右扭動着身體向前行，盡顯玲瓏浮凸曲線體態美，同時也相當搞笑，連她自己到最後也忍不住大笑。梁詠琪這段短片惹來網民近1400個留言，大部分都讚她依然好靚，但也不有不少網民指她胖了，已到了發福的年紀，甚至說她是「巨蟒」，然而胖了的她感覺更健康好看。

梁詠琪學蛇走路。(小紅書)

梁詠琪學蛇走路。(小紅書)

梁詠琪學蛇走路。(小紅書)

梁詠琪學蛇走路。(小紅書)

梁詠琪學蛇走路。(小紅書)

梁詠琪學蛇走路。(小紅書)

梁詠琪學蛇走路。(小紅書)

梁詠琪學蛇走路。(小紅書)

梁詠琪學蛇走路。(小紅書)

梁詠琪學蛇走路。(小紅書)

梁詠琪學蛇走路。(小紅書)

梁詠琪學蛇走路。(小紅書)

梁詠琪學蛇走路。(小紅書)