仙氣女神突然公開與男友正面合照疑認戀 曾傳搭上富二代激動澄清
撰文：董欣琪
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「大馬女神」林宣妤（Serene）在2017年參選《國際中華小姐》獲得亞軍後簽約TVB，但之後她一度離巢回流馬來西亞發展，直至2021年初簽約成為李澤楷旗下經理人公司藝人，但自從升呢做「楷女郎」後謠言不絕，更一度傳出懷孕。其後林宣妤曾爆Seed否認傳聞，直斥「無知的人群」，前年年底她突然公開一輯情侶寫真，疑似公開戀情，但她一直未有承認，但日前她就在IG限時動態曬出與男友的合照，高調放閃！
形象清純的林宣妤一向甚少緋聞，但自簽約李澤楷旗下經理人公司後，曾被指介入郭嘉文（Karmen）與李澤楷的戀情，更傳出懷孕、被安排入住維港別墅和受到特殊照顧等傳聞。其後林宣妤曾出Post否認傳聞，直斥：「謠言一而再再而三試圖詆毀我的名聲，難道身為藝人，我就應該忍聲吞氣？直到有作品了才可以反擊？難道在娛樂圈內工作就是要娛樂大眾？」前年12月林宣妤曬出一輯情侶寫真，兩人互動親密，拖手攬攬又錫面，非常甜蜜！有眼利的網民認出男方是曾與林宣妤合作演出舞台劇《香港生死書》的劉俊堅，但林宣妤在回應戀情時就大耍太極：「哈哈，堅定流㗎，就要睇你自己點睇啦，哈哈。」
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雖然兩人一直未有認戀，但就愈戀愈高調，不但頻頻大曬男友/女友視角靚相，今次兩人更一起出鏡！相中所見，兩人對鏡自拍，劉俊堅搭着林宣妤膊頭，十分親密，看來兩人的戀情已浮面！
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