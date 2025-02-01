前TVB女藝人性感黑絲現身賀歲盃晚宴　側頭孖李華度合照恨摸金球

十八位傳奇球星組成的「世界明星隊」 對「香港明星隊」的賀歲盃今晚（1日）在香港大球場舉行，昨晚一眾球星出席歡迎晚宴，除卡卡外，中田英壽、傑斯、夏薩特、李華度等，以及香港明星隊球星山度士、 陳偉豪、 陳肇麒、黃洋等十多位球星亦有到場。而歌手安俊豪、剛離巢TVB的甄采浠（前名甄詠珊）及蘇家欣等亦獲邀出席。

甄采浠剛離巢TVB。（IG@carisayan123）

黑絲同透視裝好性感。（IG@carisayan123）

安俊豪、剛離巢TVB的甄采浠（前名甄詠珊）及蘇家欣獲邀出席賀歲盃晚宴。

現場公布尚品娛樂董事何啟文先生把球壇最高榮譽：1999年度李華度奪得「金球獎」及2011 年美斯所得的「金球獎」囊致旗下， 並在現場展出美斯的金球獎，安俊豪、蘇家欣與甄采浠均讚嘆不已。甄采浠因為去年在賀歲盃看過李華度的世界波入球，而成為對方粉絲，今次可以合照表現勁興奮。黑色貼身裙配黑絲的甄采浠微微側頭與李華度合照，她說：「覺得好夢幻呀， 雖然（李華度）個金球未送到嚟香港，但當送到嚟如果可以親手見到摸到同埋打卡，發夢一樣難以致信咁興奮。」

見到李華度紙牌都飛樸埋去。（IG@carisayan123）

甄采浠頭側側與李華度合照。（IG@carisayan123）

與中田英壽合照。（IG@carisayan123）

席上，球星們表現親切， 安俊豪及蘇家欣亦成功與中田英壽、夏薩特、傑斯、卡富等握手打卡。蘇家欣更向夏薩特大講土味情話， 表示夏薩特面上：「有點handsome」，氹得夏薩特向她單眼兼讚「Beautiful」。

三人見金球都勁興奮。

1999年度李華度奪得「金球獎」及2011 年美斯所得的「金球獎」被尚品娛樂董事何啟文先生（右）囊致旗下。

安俊豪和蘇家欣與夏薩特合照。

傑斯。

安俊豪去年為賀歲盃任中場表演嘉賓， 他坦言去年是一個很好的體驗， 今年更有機會做觀眾睇波， 更有可能是香港大球場舉行的最後一屆賀歲盃，他坦言十分期待。安俊豪說：「今年賀此盃最期待見到首度來港獻技的卡卡， 因卡卡噚晚先抵港， 因此唔能夠喺晚宴見到佢， 緣慳一面。 今日都會再入球場，除咗想欣賞卡卡外， 更希望能成功同佢打卡。」

安俊豪與中田英壽合照。