戴耀明做埋洗碗都唔夠生活 北上地底價登台搶市：一萬蚊任做

戴耀明等拍劇期間，到張本立的茶餐廳兼職除了當樓正更做埋洗碗倒垃圾。

經濟不景，就連娛樂圈都受影響，以前一直爆騷的萬能綠葉戴耀明都受影響，拍劇機會少了，在等監製電話的同時亦要為自己生計打算，早前就被《香港01》直擊他到藝人張本立開的茶餐廳當侍應，當樓面為客人落單，傳茶，之後到後欄洗碗兼倒垃圾，除了賺外快亦希望學懂一門手藝，將來就算轉行亦可以無縫接軌，但原來戴耀明日間做茶記，夜晚亦有副業，有時一日做足20小時，生活不容易⋯⋯

戴耀明自知歌曲藝一般，但勝在夠投入。

一萬蚊任做，客人叫停為止

戴耀明的副業就是到內地二、三綫夜場登台唱歌，這條亦是TVB藝人「揾真銀」的財路，二綫小生小花唱三首歌都有十萬至二十萬收入，一綫的更可以去到五十萬，不過戴耀明有自知之明，決定玩地底價搶市，他說：「我就一萬蚊任做，做到個客叫停為止哈哈，通常做一晚唱三首，但我冇所謂嘅，觀眾開心有反應，唱多幾首囉，（做乜咁平？）我開十萬，廿萬都得㗎，不過冇人揾啫 哈哈⋯⋯我哋唔係賣歌藝，我哋賣點係熟悉感啦，好多都係睇TVB劇大，咁我哋梗係玩價廉物美，簿利多銷密食嗰隻啦。」

戴耀明唱到七情上面都係希望台下觀眾開心。

雖然戴耀明自嘲歌藝不是賣點，但他亦認真練歌及不時更新下歌單，他說：「我就好鍾意哥哥嘅，咁實唱《為妳鐘情》《Monica》合唱歌就《唯獨你是不可取替》，氣氛好就送多首《大熱》其實我冇所謂嘅，同埋啲老闆都對我好好，中港車接我上去唱歌再車返我落嚟，（有冇唱下啲新歌？）有呀，洪嘉豪首《黑玻璃》，仲有MC首《記憶棉》但高音嗰到好難唱，練好啲先表演啦。」戴耀明唱歌都幾認真架，真係好似有練咁喎。