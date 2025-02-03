大S逝世丨徐熙媛曾踢爆前夫婚內出軌　驚揭10年婚姻釀兩死一重傷

台灣女星徐熙媛（大S）昨日（2日）驚傳死訊，今日其妹徐熙娣（小S）終透過經理人證實消息，今中港台震驚！小S回覆道：「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever」。

大S與汪小菲育有一子一女。（網上圖片）

徐熙媛與內地商人汪小菲拍拖僅一個月便閃婚，婚後育有一子一女。2018年4月宣佈懷上第三胎，但5月因聽從醫生建議終止懷孕。2021年11月，大S宣佈與汪小菲離婚，但之後二人對薄公堂，又經常在網上掀罵戰，徐熙媛曾撰文指斥汪小菲在婚內出軌，並嘆「十年婚姻兩死一重傷」。

「婚內出軌的是你不是我！」大S日前正面發聲證實前夫汪小菲婚內出軌，稱「我收到大量你婚內跟各個不同的女性不堪入目的照片，深受打擊！才知為何你總急著兩地飛⋯」，更指前婆婆張蘭曾勸她不要離婚，還保證兒子絕無出軌，怎料隔天張蘭和張穎穎的合照及對鍊出現在各大媒體。大S感嘆「十年婚姻2死1重傷」，今後將不再回應汪家製造的種種抹黑，全權交給司法。

然而，大S突然吐出的金句「十年婚姻2死1重傷」掀起各界議論，有網友認為她疑似是指流產2次及在產檯上險喪命一事。對此，經紀人廖瑋琪親解大S所說的「2死」是指流掉的2個孩子，「重傷」則是為了生小孩元氣大傷的自己，證實網友猜測無誤。