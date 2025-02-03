大S逝世｜曾傳因減肥過度影響身體　被網民嘲肥腫樣發文反擊

大S（徐熙媛）今日突然傳來死訊，終年48歲。小S經紀人回應指：「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你」。

大S逝世｜曾被傳出身體太虛弱無法出門 不少舊病史曾兩次流產

大S逝世｜圈中隱形富婆自帶豪門 汪小菲曾向她借2600萬未還清

「大S」徐熙媛突然傳來死訊。（視覺中國）

大S一向有「美容大王」之稱，早在十多年前已經出書教大家護膚保養，她愛美如命，一直堅持很多原則維持身材，被粉絲供奉為教主。但自從當年大S生下兒子汪希箖之後，「XS」的身材不復見，瘦不下來的她被媒體形容做「爆肥圓腫樣」。有一次大S被攻擊肥胖，她一怒之下在微博發長文反撃說：「老娘要享受人生，女性們也別鑽牛角尖！反正誰攻擊我，我就詛咒他！X！」

大S很介意別人說她肥。（網上截圖）

雖然大S這樣說，但一年後，即2018年，當時的老公汪小菲發文大讚老婆減肥成功，極速1個月瘦10公斤，他說：「我丈母娘總跟我說，菲，你老婆要想做一件事是誰也攔不住的，我體會了一下，她確實很有主見，1個月瘦了10公斤。」據報說大S只吃早餐和午餐，晚餐直接跳過，更將營養師設計的菜單份量減半，又請導師到家裏教她做運動，三管齊下最終令她搣甩10斤肥肉，但網友就覺得這種減肥方式不健康，說大S是吃太少餓到瘦，減肥是女人的終身事業，希望大S不要因為減肥而傷害到自己身體。

汪小菲表示很佩服大S的減肥決心。（網上截圖）

同年3月，大S本身要錄影吳宗憲主持的選秀節目，卻因要入院而急急取消。大S媽媽接受台灣傳媒訪問時證實消息，指大S情況沒有大礙，入院是因為感冒引起癲癇復發。大S健康情況一直不太好，當時生仔仔時就被傳因為用得太多麻醉藥而搞到癲癇發作，而產後瘦身兩個月減足十公斤，令好多人覺得她減肥過度，影響身體，非常令人擔心。