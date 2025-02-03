大S逝世｜為小S能順利誕下健康BB　大S不惜犧牲自己與神交換條件

台灣女星徐熙媛（大S）今日（2月3日）驚爆在日本離世，終年48歲，死訊震驚中港台娛樂圈。妹妹徐熙娣（小S）親證消息，透過經紀人回應：「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你」。

大小S姊妹情深。（IG圖片）

大S、小S二人感情要好。（《我們是真正的朋友》劇照）

兩姊妹主持互動非常有火花。（節目截圖）

大S畢業於台灣華岡藝校戲劇科，家中三姊妹排第二。17歲出道時，大S以一首《十分鐘的戀愛》一炮而紅，其後與妹妹小S組成女子組合「S.O.S」，並發行首張唱片《佔領年輕》。之後兩姊妹轉戰主持界，主持綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》和《娛樂百分百》，其中《娛樂百分百》主持了長達8年，創下了不少經典，更奠定兩人其在演藝圈的地位。

兩姊妹早年一起上《康熙來了》做嘉賓。（《康熙來了》截圖）

小S憶述懷大女兒Elly（許曦文）時第一次去檢查抽血，一個星期後醫院打電話給她講驗血報告，指BB可能會不健康的，然後她一邊哭一邊跟大S講。（《康熙來了》截圖）

大S與妹妹小S姊妹情深，兩姊妹多年經歷不少風風雨雨，一直互相扶持。早年大S到《康熙來了》宣傳時，小S還分享到姐姐當年為了她誕下一個健康BB，不惜與神交換條件，兩人邊講邊哭，場面溫馨又感人。小S憶述她懷大女兒Elly（許曦文）時第一次去檢查抽血，一個星期後醫院打電話給她講驗血報告，指BB可能會不健康的，然後她就一邊哭一邊跟大S講，「後來我才知道，我跟她講完這件事之後，她就做了一件很欠揍的事情。」

小S哭著說當時大S得知事情後，做了一件很欠湊的事情。（《康熙來了》截圖）

大S都忍不住流淚。（《康熙來了》截圖）

小S講到這裡忍不住爆喊要紙巾拭淚，續言：「這件事是她（大S）懷孕之後才跟我講的，她說我跟她講了這個故事後，她就立刻跟她的神禱告，因為她禱告非常的靈驗，她就跟她的神說，拜託一定要給我妹妹生出一個健康的孩子，她說如果徐家一定要有一個不健康的孩子的話，她願意生這個小孩。後來我都不知道這件事情，然後她懷孕的時候一直嚇自己說，她小孩可能不健康，我還說她幹嘛一直自己嚇自己，妳小孩就很健康，她才跟我說她許了這個願。」

小S稱大S當時與神禱告，說如果徐家一定要有一個不健康的孩子的話，她願意生這個小孩。（《康熙來了》截圖）

原來大S許這個願並沒有跟小S講過，而這也成為她懷孕時的陰影。（《康熙來了》截圖）

大S也坦言所以在懷孕時這個陰影一直在她心裡，因為她許願通常都滿靈驗，「我都是用交換的，就像我當時用吃素交換五妹娘的生命就成功了，後來我就想說，我不想要我妹妹那麼悲慘，所以我就跟神交換這個條件。」從此可見大S非常疼錫小S。

大S不想妹妹這麼悲慘。（《康熙來了》截圖）