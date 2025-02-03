大S逝世｜回顧8套劇集郵11位男神　周渝民、藍正龍外仲有張衞健！

《流星花園》女星徐熙媛（大S）猝逝，終年48歲。2月2日網上瘋傳消息，至2月3日大S妹妹小S（徐熙娣）透過經理人證實大S死訊，於日本感染流感併發肺炎而離世。消息震撼中港台娛樂圈。大S因飾演《流星花園》中「杉菜」一角而成名。

《流星花園》女星徐熙媛（大S）猝逝，終年48歲。（劇照）

大S跟仔仔（周渝民）因合作《流星花園》而感情變深。（《流星花園》劇照）

徐熙媛（大S）曾客串《齊天大聖孫悟空》。（YouTube截圖 / 娛樂百分百）

2002年徐熙媛（大S）出演《流星花園2》杉菜一角後繼續走紅，同年亦有集一眾港台紅星張衞健、許志安、梁漢文、李璨琛、葛民輝、林志穎、Twins 等出演的《齊天大聖孫悟空》。大S在當中客串「雪魄大仙」一角，與飾演「孫悟空」的張衞健做了兩分鐘的的「夫妻」，當中一幕依舊為不少70後，80後所記得。

徐熙媛（大S）曾客串《齊天大聖孫悟空》與飾演「孫悟空」的張衞健做了兩分鐘的的「夫妻」。（YouTube截圖 / 娛樂百分百）

徐熙媛（大S）曾客串《齊天大聖孫悟空》與飾演「孫悟空」的張衞健做了兩分鐘的的「夫妻」。（YouTube截圖 / 娛樂百分百）

《倩女幽魂》由陳曉東、徐熙媛、宣萱、吳京等主演並於2003年播出。（劇照）

2003年大S亦主演了華視的劇集《倩女幽魂》飾演「聶小倩」，這套由男神陳曉東和大S的作品，也相當受歡迎。劇集由陳曉東、大S、宣萱、吳京等主演並於2003年播出，有趣的是，按原著，大S的角色本應是女鬼聶小倩，但劇情就遭「魔改」，變成聶小倩轉世成為狐妖。

徐熙媛（大S）主演華視的劇集《倩女幽魂》。（劇照）

徐熙媛（大S）主演華視的劇集《倩女幽魂》，大S飾演的角轉世成為狐妖。（劇照）

徐熙媛（大S）和藍正龍。（劇照）

2004年至2007之間，分別有《求婚事務所》第三單元《情書》、《戰神》、中國內地劇《夜半歌聲》及《轉角＊遇到愛》4套劇集播出。《求婚事務所》第三單元《情書》講述大S和藍正龍劇中的愛情故事，兩人亦因此劇結緣認識而相戀。

徐熙媛（大S）主演《求婚事務所》第三單元《情書》。（劇照）

《戰神》由周渝民、徐熙媛、修杰楷、賴雅妍主演。（劇照）

《戰神》由周渝民、大S、修杰楷、賴雅妍主演，是為自《流星花園》後大S（徐熙媛）、仔仔（周渝民）再一次飾演熒幕情侶的作品。

《戰神》由周渝民、徐熙媛、修杰楷、賴雅妍主演。（劇照）

《夜半歌聲》，徐熙媛（大S）。（劇照）

中國內地劇《夜半歌聲》與張國榮唯一監製的1995年電影，及1937年華語電影《夜半歌聲》同名。

主演《轉角＊遇到愛》的徐熙媛（大S）和羅志祥。（截圖）

《轉角＊遇到愛》由羅志祥、大S、黃鴻升、庾澄慶等人演出，同樣也是愛情偶像劇，當其時羅志祥已是頗有名氣的藝人。

主演《轉角＊遇到愛》的徐熙媛（大S）和羅志祥。（截圖）

徐熙媛（大S）最後一套參演的劇集作品為由徐熙媛、何潤東及黃曉明的《泡沫之夏》。（截圖）

大S最後一套參演的劇集作品為由大S、何潤東及黃曉明的《泡沫之夏》，全劇於2008年12月開鏡，2010年5月至8月播出。劇情講述自小相識的大S和黃曉明因升學而被迫分開，後來，黃曉明成為天王巨星後與大S相遇後再續前緣，但恢復記憶後的何潤東卻突然出現力追大S。