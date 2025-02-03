大S逝世丨具俊曄結婚3週年痛失摯愛　將婚戒紋上身有深層意義

台灣女星大S（徐熙媛）遊日因病猝世，終年48歲，消息震驚中港台演藝圈。大S有過兩段婚姻，2021年與汪小菲離婚後，隔年與初戀男友具俊曄重新聯絡上，透過一通電話，二人舊情重燃後閃婚。短短3個月內，大S離婚又結婚，於2022年2月8日大S與具俊曄在韓國登記結婚，再過幾天將迎來二人結婚3週年，如今大S遺憾先一步離世，不少網友相當擔心具俊曄的身心狀態，湧入他的IG最後一則帖文留言希望他「節哀」。

大S與具俊曄婚後有影皆雙。（IG@djkoo）

唔少網民湧入具俊曄IG叫俊哥節哀。（IG@djkoo）

當初具俊曄乘機來台，再度重遇20年沒有見的大S，難掩激動情緒：「很緊張，她是我在年輕時期交往的戀人，現在我們雖然都中年了，但我不是看到她的外貌而愛上她，我是愛她的全部。」

具俊曄跟大S求婚時，大S認為不需要再破費買鑽戒，但熱愛刺青的她卻希望具俊曄可以幫她將戒指刺在手上，於是具俊曄去買了刺青機器回家，先用自己的肉當作練習，最後一針一針地將戒指刺在大S手上。具俊曄將「Remember Together Forever」刺在耳後，大S則是刺在鎖骨上，言下之意就是希望彼此不要再分開，要記得要在一起一輩子，加上各種顏色的渲染，代表他們即將迎來繽紛、豐富的下半輩子。

二人20年後愛火重燃。（IG@hsushiyuan）

將婚戒紋在身上。（IG@hsushiyuan）

具俊曄將「Remember Together Forever」刺在耳後，大S則是刺在鎖骨上，言下之意就是希望彼此不要再分開，要記得要在一起一輩子，加上各種顏色的渲染，代表他們即將迎來繽紛、豐富的下半輩子。（IG@hsushiyuan）

大S熱愛刺青。（IG@hsushiyuan）

據台媒報道，大S與具俊曄一起後生活也改變了不少，過去每次出門均穿上全身名牌兼妝髮完整，與具婚後變得樸實，近來現身小S家的聚會，常以素顏露面，但女神氣場不減，總是洋溢幸福笑容。

兩人婚後每日都幸福快樂，據身邊親友透露，「大S最愛具俊曄在她耳邊輕聲用氣音說話」。而具俊曄除了工作以外，大多時間都會到台北定居愛相隨，為有更好的溝通，倆夫妻更努力學習對方的語言。這份得來不易的愛情，想不到因一場流感讓大S客死異鄉，在日本病逝，從此天人永隔，讓至親好友情緒崩潰痛哭！

據身邊親友透露，「大S最愛具俊曄在她耳邊輕聲用氣音說話」。（IG@hsushiyuan）

大S具俊曄曾一起接受訪問的片段截圖。（翻攝自Youtube@VOGUE Taiwan）