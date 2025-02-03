大S逝世｜高中組「華岡七仙女」女團　小S爆阿雅會幫家姐買早餐

「七仙女」眾人各有各忙，但亦偶爾會齊人一聚。（網上圖片）

大S徐熙媛與小S（徐熙娣）高中時以女團「ASOS」出道，兩姊妹與當時同讀華岡藝校的吳佩慈、阿雅自此成為好友，其後又結識了范瑋琪、范曉萱、Makiyo，而組成「七仙女」，七人雖然個性不一樣、路線也不同，但感情多年來都相當好，還曾相約無論誰做了媽媽，其他姐妹將自動升級為「乾媽」。

大小S、阿雅、范曉萱早前曾拍攝《我們是真正的朋友》。

阿雅曾因外貌、地位而遭小S取笑是拉低七仙女水平，更指因為自己需要有人跑腿，才讓阿雅加入「七仙女」，早年在《康熙來了》上，小S爆料阿雅會為大S買早餐，如果唔合心意的話，大S會直丟垃圾，而最癲一次是小S叫阿雅由二樓跳落地，如果阿雅真係有求必應，最後搞到周身傷。

「七仙女」由於大S讀華岡藝校時而組成。（網上圖片）

范曉萱出道時被包裝成「可愛小魔女」，後一度因抑鬱症而暴飲暴食、出現幻覺，小S當時陪伴在則，後來「身邊有個瘦子，大吃大喝卻不會胖，她的名字就是徐熙娣⋯⋯」後來范曉萱寫下《失控的胖子》，並由小S作曲。

大S、阿雅、范曉萱、小S最先加入「七仙女」網上圖片）

2019年，大S曾發起華岡藝校校友聚會，惜當時阿雅未有出席，而大S離世後，阿雅發文悼念，其透露上次相聚是在1月25日王偉忠長女歸寧宴上，約定要常聚，「真沒想到，是最後一次相聚」。