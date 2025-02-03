大S逝世丨曾為藍正龍與家人鬧翻更失場錄影　小S哭著主持求她回家

台灣女星徐熙媛（大S）今日（2月3日）傳出離世消息，享年48歲。由於消息突然，死訊震驚娛樂圈。大S個性敢愛敢恨，年輕時是超級戀愛腦，為愛情甘願改變自己個性。過去多段戀情都是圈中出名的靚仔型男，每次拍拖都高調轟烈。她其中一位舊愛是藍正龍，在拍攝《流星花園》期間，大S對客串的藍正龍一見鍾情，向來性格強勢的她為了藍正龍改變成一個溫柔端莊的淑女，妹妹小S亦曾爆料指大S很怕藍正龍，不過二人一起四年，最終分手收場，有指原因是藍正龍沒結婚打算。

大S其中一位前男友是藍正龍，素來敢愛敢恨的她，曾為男友與家人爭吵，並離家出走。（網上圖片）

大S當年因藍正龍與家人吵架，錄節目居然失場，結果小S單獨主持，多次抽泣，更在節目上哭求她回家，表明：「世界上只有家人不會傷害你！」

小S哭著主持節目，嚇壞觀眾，更成為翌日全台灣的C1。（節目截圖）

2003年5月，是大S、小S的大姐生日，原本很開心，但小S卻在《娛樂百分百》節目大喊表示大S失蹤了。節目原本是二人一起主持的，但大S因為與家人爭吵，臨時失場，小S哭著主持說家人間有無聊小爭吵，但表示：「我只是想要說，不管你有沒有看到，大S，我只是想跟你說，今天你不管遇到什麼樣的事情，世界上最愛你的人，就是你的家人！世界上只有我們家的人不會想要傷害你，會不顧一切對你付出我們所有的愛，所以我希望你可以牢牢記着這一點，不管你現在要選擇跟誰在一起，或者你要相信誰，妹妹、還有媽媽，還有姐姐，我只能跟你講，我們都是最愛你，我們絕對不會想要傷害你。而且你已經26歲了，所以希望你可以……怎麼說，比較更有責任感，其實說真的我現在心情非常差，所以如果影響到各位觀眾的話真的非常抱歉。」

小S在節目中哭著求姐姐回家，說：「今天你不管遇到什麼樣的事情，世界上最愛你的人，就是你的家人！世界上只有我們家的人不會想要傷害你，會不顧一切對你付出我們所有的愛」（節目截圖）

她指徐家一向感情非常非常好，哭著並多番強調：「我想要講一件事情，就是今天不管是誰，不管是任何人，包括是我們的朋友在內，只要是你，傷害到我們家人的感情，傷害我們每一個家人，讓我們家人不開心，我不會原諒你，而且我們家也不會原諒你」有指當年大S正跟藍正龍打得火熱，但為了男友與家人鬧翻，因此小S才會說出這樣的話。

小S更威脅：「不管是任何人，包括是我們的朋友在內，只要你傷害到我們家人的感情，傷害我們每一個家人，讓我們家人不開心，我不會原諒你，而且我們家也不會原諒你。」（節目截圖）

她又哭著重申：「反正你不管做什麼事情，也許家人會遲反對的意見，但在反對的意見上面，我們內心都是支持你，而且因為我們真的很愛你的關係，今天不管做什麼樣的選擇，其實我們都會支持你，但我們真的很怕你受傷害。所以有時候難免會有一些爭執，但我真的希望你可以相信我們全家是真的非常非常愛你，而且世界上沒有任何一個路人或者任何一個人，可以比得上我們家的人對你的愛，反正不管你在哪裏，只要牢記這一點就夠。」小S試圖一個人主持，但講了幾句又哭，她說：「沒辦法主持了啦！隨便先進個廣告或新聞。」結果節目臨時找來黑人陳建州及范曉萱代班。

小S哭到沒辦法主持。（節目截圖）

節目臨時找來黑人陳建州及范曉萱代班。（節目截圖）

翌日大S終於現身節目為失蹤解畫，她說不想跟家人爭吵，想讓她們自己去鬧，表達無聲抗議，並謂：「想先嚇嚇大家，表達我無聲的抗議。」她解釋自己失場前已找好友阿雅代班，還去對方家門確認過她有收到訊息，相信應該OK，她才躲起來，沒想來最終是這樣。她說：「家人跟朋友之間的問題，我也不想讓媒體報道，或者把事情擴大得這麼誇張，只是想嚇嚇家人，沒想到把觀眾跟全國媒體都嚇到了，非常不好意思。」她自認處理問題的能力很差，小S就表示沒想到大S可以做出這麼絕的行為，知道姐姐個性素來敏感、衝動，坦言：「因為你真的人生絕望，我怕你去自殺。」