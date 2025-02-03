TVB收視｜新春節目劇集全線微跌　《中年好聲音3》最高收視21.5點

無綫公布上周（1月27日至2月2日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，翡翠台新春節目領風騷，年初一直播《2025國泰新春國際匯演之夜》跨平台直播收視最高22點（142萬觀眾），踞上周收視榜首；年初二直播《金蛇迎春慶豐年之香港賀歲煙花匯演》最高收視20.9點（135萬觀眾），成為周一至五收視最高兩個新春節目。至於年廿九直播《喜迎金蛇慶豐年》最高收視15.1點（98萬觀眾）；年初一節目《新春保良迎金蛇》最高收視17.3點（112萬觀眾）。

圖為2025年1月30日，李家超與太太晚上在尖沙咀海傍欣賞農曆新年煙花匯演，與市民和旅客共慶新春。（李家超Facebook圖片）

《富貴千團》畫風突變，大玩制服誘惑。(節目截圖)

上周一至五其餘節目收視如下，周一首播《富貴千團》最高收視17.7點（114萬觀眾）；周四首播陳偉霆主演的《太陽星辰》最高收視13.6點（88萬觀眾）；佘詩曼參演外購劇《麻辣商驕》周一播出大結局，最高收視14.9點（96萬觀眾）；風水賀年節目《2025風生水起》最高收視12.4點（80萬觀眾）。

周日晚播映《中年好聲音3》最高收視21.5點（139萬觀眾）。（截圖）

周六晚《聲生不息‧大灣區季》最高收視15.2點（98萬觀眾）；周日晚播映《中年好聲音3》最高收視21.5點（139萬觀眾），列上周收視次席；阮兆祥、梅小惠、江欣燕主持訪談節目《友乜唔講得》最高收視15.9點（103萬觀眾）。