FINALLY、VIVA輪流登場又唱又跳送上歌曲　麗英一出場反應勁熱烈

昨日（2日）青春偶像歌手麗英、鄧家杰（Kakit）、FINALLY及VIVA出席馬鞍山一商場的新年活動，4組歌手輪流登場，以音樂及舞動節拍炒熱全場氣氛，與樂迷粉絲共度至Chill新春。

青春偶像歌手麗英、鄧家杰（Kakit）、FINALLY及VIVA出席馬鞍山一商場的新年活動。（葉志明 攝)

活動甫始，剛於樂壇頒獎禮獲得多個新人組合金獎的VIVA率先活力登場。提到獲獎，VIVA表示感恩出道以來身邊的粉絲與朋友支持及鼓勵，她們會於新一年繼續努力。而談及最近拍攝網上真人騷，四位女生紛紛表示十分難忘，亦做了不同嘗試，期間有笑有淚，希望讓大家可以看到不一樣的VIVA！及後，VIVA便隨即演唱多首作品，包括：《Morning call》、《Topic killa》、《DTR》，炒熱全場氣氛！

剛於樂壇頒獎禮獲得多個新人組合金獎的VIVA率先活力登場。（葉志明 攝)

VIVA表示感恩出道以來身邊的粉絲與朋友支持及鼓勵，她們會於新一年繼續努力。（葉志明 攝)

期後，《全民造星V》的鄧家杰亦緊接帥氣登場。好動的鄧家杰表示今次是他首次這個商場，但他剛抵埗便愛上這裏，並大讚有很多戶外體育設施，又有24小時GYM Room，很適合他過來鍛鍊一番。隨後，鄧家杰便為大家分別帶來多首大熱歌曲，令在場樂迷大飽耳福。

《全民造星V》的鄧家杰亦緊接帥氣登場。（葉志明 攝)

好動的鄧家杰表示今次是他首次這個商場，但他剛抵埗便愛上這裏。（葉志明 攝)

FINALLY則隨後登場，四子同樣表示今次是他們首次到訪這裏，並表示很適合與好友親朋到來郊遊。提到場內的多用途場館，四子均表示新一年希望有機會可以舉辦音樂會，為此他們會更加努力！傾談過後，FINALLY便一口氣唱出《終於出歌》及《⁠樓下的貓》，送予觀眾作為新年禮物。

FINALLY則隨後登場。（葉志明 攝)

FINALLY便一口氣唱出《終於出歌》及《⁠樓下的貓》，送予觀眾作為新年禮物。（葉志明 攝)

及後，同屬小薯茄成員的麗英壓軸登場，現場反應熱烈。麗英指適逢今日為年初五，她先向現場觀眾拜個年。對於新一年展望，她表示會繼續努力以報答粉絲們支持及鼓勵！而麗英表示今次是她第二次到這商場！對上一次是因為到場館進行表演，而她亦十分喜歡這裡的圍氛，這裏帶給她一種很Chill的感覺，因此她有空的話，定必會與摯愛好友到來打卡。及後，麗英為報答現場一眾觀眾，她更即場演唱多首作品，包括：《東京一轉》、《⁠美男子圖鑑》及《解咒說明書》，令現場觀眾聽出耳油。演唱過後，四組音樂單位更特意走到粉絲當中拍下大合照，記下難忘甜蜜一刻，為新春活動劃上圓滿句號。

麗英壓軸登場，現場反應熱烈。（葉志明 攝)