九頭身新聞女神摀低身仍高過林婷婷　目測身高差20cm更曾做模特兒

無綫新聞部盛產女神，而近年人氣高企的其中兩位，必數新一代「新聞之花」林婷婷以及「九頭身美女」黎在山。近日二人更竟激罕同框，曝光「最萌身高差」！

林婷婷初三去沙田馬場採訪。（電視截圖）

黎在山亦有去沙田馬場採訪賀歲馬。（電視截圖）

大年初三（1月31日）沙田馬場「賀歲馬」開鑼，無綫新聞部分別派出黎在山以及明珠台林婷婷去採訪，日前有不少網民都影低了黎在山的工作照，由於她本身就長得很高，站在人群中可謂「鶴立雞群」，非常顯眼。她當時皺著眉撳電話，又聽電話錄音，一臉認真工作。

黎在山被網民記錄低工作照，她一臉認真，皺著眉看電話。（fb@新聞人事全面睇）

之後就聽電話錄音，由於她長得很高，所以在人群中一秒就見到她。（fb@新聞人事全面睇）

而另一張相，她更在採訪區與林婷婷同場，林婷婷本身嬌滴滴，但觀眾沒想到，照片中即使黎在山已屈膝略略踎低，再摀前調整攝影機，但望落仍然高過著高踭鞋的林婷婷！網民留言：「身高差有冇20cm？」、「山姐應該高過唔少男同事」、「佢托起部機根本唔使用腳架」不過就有不少人指黎在山太瘦，勸她多吃一點。

網民更拍得林婷婷黎在山激罕同框的畫面，即使黎在山已屈膝略略踎低，再摀前調整攝影機，但望落仍然高過林婷婷！（fb@新聞人事全面睇）

事實上，黎在山確實高過不少男同事，而旁邊紮馬尾的林婷婷至少矮她一個頭。（fb@新聞人事全面睇）

其實黎在山身高183厘米，確實高過不少男士，她入行做記者前更做過模特兒，逆天長腿絕殺網友！黎在山中學時期就讀民生書院，17年於香港科技大學物流管理及工程學系畢業，有「科大之花」美譽。畢業後她加入模特兒公司CalCarries Int'l Mgmt Ltd做樂基兒師妹，翌年轉跑道報新聞，同年擔任無綫新聞台主播，又先後主持《天氣報告》、《行行有好景》等，20年初升任為高級主播至今，人氣高企，而且甚少分享生活照，增加一份神秘感。

黎在山是人氣新聞主播，讀書時已曾有「科大之花」美譽。（TVB）

畢業後，黎在山加入模特兒公司CalCarries Int'l Mgmt Ltd做樂基兒師妹。（網上圖片）

去年她現身麥詩敏婚禮。（資料圖片）