大S去世｜賈永婕趕見好友最後一面　透露具俊曄哭泣聲令人心碎

台灣藝人徐熙媛（大S）昨日（3日）驚傳在日本旅遊期間因流感併發肺炎逝世，終年48歲。大S家人隨後證實噩耗，她逝世的消息震驚整個中港台娛樂圈，不少藝人都發文悼念。

大S徐熙媛在日本旅遊期間因流感併發肺炎逝世，終年48歲。（IG@hsushiyuan）

大S的孖辮Look不禁令人想起「杉菜」。（微博圖片）

大S徐熙媛（IG@hsushiyuan）

大S具俊曄受訪片段截圖（翻攝自Youtube@VOGUE Taiwan）

大S徐熙媛2月3日傳出死訊終年48歲。（IG：@hsushiyuan）

大S徐熙媛與具俊曄結婚不到3年，惜已天人永隔。（IG：@hsushiyuan）

同是台灣藝人及大S好友的賈永婕在社交平台發文，透露一得知好友逝世的噩耗，立即趕到現場見她最後一面。她指大S的遺容如熟睡一樣，是平靜及安詳的：「一聽到消息後就直奔新幹線，我趕到了。看到你了，平靜、安詳一如往常一樣的美麗就像睡著一樣。但這位睡美人妳也太瀟灑了，我們還是心很痛，但好像也只能放手。」

賈永婕同大S好好朋友。(facebook圖片)

同是台灣藝人及大S好友的賈永婕在社交平台發文。(facebook圖片)

大S徐熙媛（IG@hsushiyuan）

賈永婕更透露具俊曄的情況，她指具俊曄深情地吻別大S，哭泣聲令所有在場人都心碎：「掉不完的眼淚，無法言喻的傷心，怎麼哭都喚不醒沉睡的妳。最終歐巴深深的ㄧ吻，深情的與妳道別，歐巴的哭聲我們的心都碎了。此刻足已。在愛中道別，期待再相逢！」

大S具俊曄可惜已天人永隔。（翻攝自Youtube@VOGUE Taiwan）

大S同具俊曄結婚未夠3年。（翻攝自Youtube@VOGUE Taiwan）

大S徐熙媛和具俊曄婚後甜蜜無比。（tvN）

大S和丈夫具俊曄。(圖自大SIG)

之後賈永婕繼續對大S訴說：「之後歐巴傳給我那天一起的自拍，看著照片忍不住繼續掉眼淚，我還是想要念你，不是說好了過年後要來我家吃飯相聚嗎！你怎麼怎麼就去當天使了，你的瀟灑我們的痛心！大S走得太突然了，家人親友都很難接受，他們都很傷痛，希望大家能多給他們一點空間與時間，多一點愛與關懷，台灣不就是最有愛的地方嗎？愛台灣的我們下輩子投胎還是會在台灣一起當姐妹。」