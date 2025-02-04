高爾宣OSN帥氣登場演唱　鄭杞瑤任特別嘉賓玩遊戲極具感官體驗

今個春日，澳門一水上樂園將於 2 月 22 日舉行Heat Wave 狂熱派對！派對一夜限定，將由型男索女火熱演出，包括創作男歌手高爾宣OSN、時尚饒舌女神蔡詩芸DizzyDizzo以及最火辣啦啦隊 LuxyGirls 傾力演出。演出嘉賓與樂迷超近距離互動演出，現場燈光閃爍，配以現場 DJ 表演以及特別嘉賓鄭杞瑤Kylie. C 和你玩盡派對遊戲，合力炮製極具感官體驗。

今個春日，澳門一水上樂園將於 2 月 22 日舉行Heat Wave 狂熱派對！(公關提供)

是次Heat Wave 狂熱派對將於 2 月22日假新濠影滙水上樂園，全天候恆溫30度的室內園區盛大舉行，室內園區以太空為主題，設有16個令人興奮激動的遊樂設施，亦是全澳唯一室內水上玩樂熱點！客人可在躍動的音樂及燈光下，盡情濕身狂歡、暢「游」音樂熱浪。活動更重點邀請到台灣饒舌型男歌手高爾宣 OSN 帥氣登場演唱，樂迷可超近距離欣賞 OSN 連環獻唱，帶來強勁節拍！饒舌女神蔡詩芸DizzyDizzo亦會帶來熱力四射的歌曲炒熱現場氣氛。此外，風靡台灣籃球圈的美式啦啦隊LuxyGirls，亦將於派對中火辣登場，以最性感火熱舞蹈表演為全場觀眾帶來最強勁節拍。派對期間設有3小時無限暢飲，還會有最炙手可熱的 DJ 及特別嘉賓鄭杞瑤Kylie. C與你大玩派對遊戲，為觀眾送上源源不絕的派對氣氛。

創作男歌手高爾宣OSN傾力演出。(ig圖片)