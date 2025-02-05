富貴千團丨拜金小三床戲曬火辣身材　美國留學選美回流立志入TVB

無綫新劇《富貴千團》最近有位身材火辣女藝人登場，前晚（3日）一集黃嘉樂與拜金小三Angel（林可悅Angela飾）的床上戲惹起不少關注，一開場已展現超強柔軟度吸引眼球的Angela、以超性感bra top與嘉樂上演的床上戲，更將其完美身材表露無遺，獲網民大讚夠晒拼搏之餘，並對其真實身份大感好奇。

林可悅飾演拜金小三。

林可悅身體柔軟度好高。

證明運動根底真係好。

其實飾演Angel的演員林可悅（Angela），本身除了是選美出身，更已考獲健身教練牌。於美國留學的她，於2016年曾參加紐約華裔小姐，並獲得「最佳旗袍演繹」及「友誼小姐」，同屆冠軍為余思霆。自小立志加入無綫（TVB）的Angela，回港後曾於2018及19年兩度參選港姐，雖然均未能成功入圍，但仍被看中安排透過入讀藝訓班加入拍劇行列。

飾演小三嘅Angela，因為中咗湯洛雯圈套，搞到黃嘉樂乜都冇晒。

林可悅同黃嘉樂有床戲。

火辣身材震撼眼球。

曾在IG透露為了能在TVB拍劇，不介意演路人／護士甲乙丙丁的Angela，多年來「說到做到」，單是在《愛‧回家之開心速遞》中，Angela已先後演過近30個角色，除了路人及途人角色，還有美女、新娘、護士、記者、名媛、天氣小姐、模特兒及妃子等，角色相當多元！而在2021年的《七公主》及《我家無難事》中，Angela亦先後演過客人、途人、替身、朋友、記者及情侶替身，而且亮相集數高達19集，絕對是「密食當三番」表表姐，專業及永不放棄精神一度贏取媒體正評。

林可悅年紀輕輕已經考獲健身教練牌。（IG圖片）

Angela年紀輕輕已經考獲健身教練牌，身形難怪咁弗。（IG圖片）

Angela《金宵大廈2》造型（IG圖片）（IG圖片）

Angela亦係《愛‧回家之開心速遞》常客。（IG圖片）

Angela亦係《愛‧回家之開心速遞》常客。（IG圖片）

談到是次床戲，Angela接受TVB.COM訪問時坦言拍攝前十分緊張：「因為係第一次拍床戲，拍攝當日仲要係第一次同嘉樂真人見面，就已經要攬住喺床上面試戲。拍攝嘅時候嘉樂勁專業，一次NG都冇，而且只要一cut機，我哋兩個都會即刻分開，一開機先黐返埋一齊，所以拍嗰陣一直係咁分開、黐埋，分開、黐埋。嘉樂成個過程都好gentlemen、好nice，完全冇令我尷尬，有咗今次經驗，我以後拍床戲應該都唔會太驚。」

Angela第一次拍床戲都有啲緊張。（IG圖片）

自小立志加入TVB。（IG圖片）

多次參選。（IG圖片）