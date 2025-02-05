古天樂現身演協春茗送驚喜　梁葆貞演藝貢獻首獲表揚：做順嫂幾好

香港演藝人協會今日（5日）在會長古天樂、副會長余安安、錢嘉樂及一眾理事會成員：張繼聰、周家怡、岑珈其、游學修、小肥、趙善恆等率領下舉行2025年春茗茶聚，吸引過百會員踴躍出席：羅蘭、余慕蓮、丁羽、馮素波、梁葆貞、黃夏蕙、陳勉良、艾威、梁珊、魯振順等現身支持，場面熱鬧。

香港演藝人協會今日（5日）在會長古天樂舉行2025年春茗茶聚。

古天樂自2018年上任香港演藝人協會會長後，一直致力維護演藝人權益，自疫情後即拍板復辦春茗茶聚，今年他亦一如往年向全場會員派發利是，亦向全場會員派發由福幼基金會贊助的福袋，令出席的會員個個滿載而歸；而余安安、張繼聰、周家怡、成龍及張敬軒更出心出力贊助現場抽獎禮物，當中張敬軒更贊助現金獎合共3萬元，而成龍則贊助藍芽耳機。

左至右：小肥、周家怡、錢嘉樂、余安安、游學修、岑珈其、趙善恆、鄭文。

除了抽獎環節，席上亦頒發「傑出演藝大獎」，表揚過去多年來為演藝界付出寶貴青春、貢獻良多的前輩藝人，今年由陳勉良、馮素波、梁葆貞（順嫂）榮膺獎項，其中順嫂更在會長古天樂手上接過獎座，她表示自16歲加入演藝界以來首次得獎，她開心地說：「好多謝，做咗成世人，第一次攞獎，我16歲入演藝界，受屋企人影響，阿爺嗰代就做戲，我先做粵劇，之後拍電影，再加入無綫，喺無綫做一個節目就做咗六年，所以好多人都唔知我個真名，只知道我叫順嫂，但我唔介意，順頭順路，叫順嫂都幾好吖。」

丁羽（右）與徐偉棟（左二）、徐頴堃（左）。

至於馮素波得獎後就興奮指：「個獎座好重！80歲裡頭，都唔知仲有幾長嘅路，要漫步人生路，所以畀錢我會做，唔畀錢我都會做，如果唔做，可以做乜？為演藝界出力，祝大家搵到、做到、身體好。」另一位得獎者陳勉良亦感謝演藝人協會頒發獎項，給予他很大鼓勵：「做人要有真誠同誠信，做任何事都要認真，咁先可以永恆。」

艾威。

余安安與羅蘭、余慕蓮等。

余慕蓮、黃夏蕙。

梁葆貞、古天樂。