大S去世｜寫給女兒的信被翻出內容心酸　不捨分別願用生命去保護

台灣女星徐熙媛 (大S) 今年2月2日在日本旅遊期間因流感併發肺炎，於當地驟然離世，終年48歲。其遺體日前已於日本火化，據台灣媒體報道，大S的骨灰已由私人包機從東京羽田機場運送回台灣，於昨日 (5日) 下午3點多安全抵達台北松山機場。小S徐熙娣及後透過經理人表示不會幫大S辦告別式，因為大S一向都是喜歡低調的人。

大S與前夫汪小菲及一對仔女。（大S微博）

大S（左）提到當初替妹妹小S許願，姊妹倆都哭到眼腫。（《康熙來了》節目畫面）

台灣藝人徐熙媛2025年2月2日在日本旅遊期間因流感併發肺炎逝世，終年48歲。（張祖銘攝）

大S病逝後留下一對年幼的仔女，相信亦是她生前最牽掛的人。大S於2015年推出著作《老娘駕到》分享她誕下大女兒小玥兒並首度成為人母的心路歷程，書中記錄了她當年的求子經歷以及寫給女兒的信。近日大S這封給女兒的信再被翻出重溫，信中她以「我最親愛的心肝寶貝小玥兒」來稱呼女兒。

大S與丈夫和女兒的樣子都十分相像。（微博圖片）

大S在信中寫道，感激小玥兒選擇成為她的女兒，她亦會做好母親的角色協助孩子成長：「我很愛你，願意用生命保護你，（但願不會有這麼戲劇性的事發生...），無論你長大以後成為怎樣的人，媽媽都始終愛你。我會永遠記住你現在帶給我的快樂和滿足！我期許將來我們不但是感情很好的母女，還能是最要好的朋友！看著你一天天長大，媽媽好不捨！好擔心你漸漸離開我的懷抱！等你越來越認識我，你會知道我不是一個愛炫耀的人，寫這本書完全是為了給我們彼此一個紀念，待你長大了，還有這本書能回味。我愛你，為你千千萬萬遍。」短短的一封信盡見她對女兒的溺愛，現在再看內容不禁令人心酸。

大S很疼錫女兒。(微博圖片)

大S給女兒的信。(微博圖片)

大S給女兒的信。(微博圖片)

大S曬出汪小菲與女兒小玥兒的合影，兩父女樣貌酷似。 (大S微博圖片)

大S(右2)抱著女兒，與母親(右3)合照。(大S徐熙媛百度貼吧)

大S在2014年誕下女兒汪希玥（小玥兒），汪小菲對母女都非常着緊。（大S微博）