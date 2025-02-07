大S去世｜包機公司發聲明打臉汪小菲　澄清包機錢實際由小S全支付

台灣女星徐熙媛（大S）日前（2日）與家人赴日旅遊時因流感併發肺炎猝逝，終年48歲。妹妹徐熙娣（小S）透過經理人悲慟證實消息，而大S的猝逝亦震驚中港台娛樂圈。大S於3日在日本進行火化，她的骨灰於前日（5日）由家人陪同下搭乘私人包機回台灣，對於包機的費用支付，在網上引起了不少的熱議，昨午（6日）小S忍痛回應：「我姊姊的後事，包括包機等所有安排，都是由徐家人負責的……現在為什麼會出現是汪小菲包機的這個謊，我實在無法理解！人在做天在看，尤其我姊姊現在也在天上了，這種讓人無法容忍的謊言還要繼續出現嗎？」直斥汪小菲說謊。

大S（徐熙媛）因流感併發肺炎，2日病逝於日本東京，消息一出震驚外界。（視覺中國）

大S生前被圈中好友和粉絲稱讚人品非常好！（張祖銘攝）

內地有網紅爆料指大S這次的包機費用及處理事宜都是由汪小菲解決，他表示：「以汪小菲的性格，他是不允許大S像行李一樣被拉回來，他一定讓大S體體面面的歸來。」更有網民發現汪小菲的母親張蘭對此貼文按讚，疑似默認網紅的說法，令不少網民都憤怒了。除了小S回應大S的後事均與汪小菲無關外，連包機的公司都發聲明澄清是次包機的費用都是由小S全額支付，網上的謠言並不屬實。

包機錢實際由小S全支付。（《小姐不熙娣》截圖）

內地有網紅爆料指大S這次的包機費用及處理事宜都是由汪小菲解決。(網上圖片)

連包機的公司都發聲明澄清費用並非汪小菲負責。(網上圖片)

Jetbay聲明全文：

謹此澄清，



關於日前徐家從日本東京返台包機的相關網上謠言並不屬實。



此次服務由私人包機公司Jetbay HK全權負責安排 VistaJet 航班，且所有費用均由犬象有限公司 徐熙娣（小S）總經理全額支付，與網上流傳的其他說法無關。



感謝各界的關注與理解。



特此聲明 以正視聽

