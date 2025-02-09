今晚乜都拗｜森美意外「佢」最拗得仲好有邏輯　麥美恩自認歪理王

無綫全新節目《今晚乜都拗》日前（6日）舉行記者會，由森美做主持，一班藝人丁子朗、陳懿德、麥美恩、支嚳儀、周吉佩等人都有出席。吳若希則在最後趕到現場，與丁子朗、森美及麥美恩重現當年拍攝《森美旅行團》的經典pose。

吳若希與丁子朗、森美及麥美恩重現當年拍攝《森美旅行團》的經典pose。(陳順禎 攝)

當年丁子朗、森美、吳若希及麥美恩拍攝《森美旅行團》的pose。(吳若希提供)

無綫全新節目《今晚乜都拗》昨日（6日）舉行記者會，由森美做主持，一班藝人丁子朗、陳懿德、麥美恩、支嚳儀、周吉佩等人都有出席。(梁碧玲 攝)

森美及麥美恩接受《香港01》訪問時，森美笑指自己已「避年」很多年，今年卻要破戒派利是：「我冇派咁多年利是，點會無端端係農曆新年嘅時候會開記者招待會嘅呢？」其實是因為他的新節目播出：「有我哋咁多名嘴喺我嘅節目裏面出現呢，咁確實真係要喺新春期間嗱嗱臨見一見大家嘅。」

森美笑指自己已「避年」很多年，今年卻要破戒派利是。(梁碧玲 攝)

森美節目裡有這麼多名主持，被問到能否應付這班主持，夠唔夠他們「拗」時，他笑指自己不用拗，而是負責做「調停」的角色：「我就做咗個公正，因為佢哋就真係拗到面紅耳赤。我最驚係咩，我驚佢哋見真樣啊。」麥美恩就笑指「已經真咗」，更去到「拍枱攞櫈」的地步，麥美恩更貼心提醒大家：「真係個音量要收細，因為呢個係乜都拗呢，唔係淨係節目效果，係堅拗㗎！有啲係拗出火，完咗之後有啲都真係唔小心傷感情。」二人透露最後會「攞咗一啲大家啲私人嘅秘密，擺上嘢嚟鬧。」更指每一集錄完大家都要說「唔好意思」：「都要講喂唔好意思啊，對唔住啊，係有呢個環節，但係唔會剪出街嘅！我哋完咗之後呢，係會有握手和解。」

森美笑指自己不用拗，而是負責做「調停」的角色。(梁碧玲 攝)

麥美恩就笑指「已經真咗」，更去到「拍枱攞櫈」的地步。(梁碧玲 攝)

森美被問到這麼多的嘉賓之中，誰「最拗得」時，他表示是吳若希：「即係佢平時呢，你見佢惡，因為佢唯一惡嘅就係惡佢老公！但係原來佢講起嘢上嚟都頭頭是道，有邏輯。咁Mayanne呢，就估唔到佢有感情，因為有一幕呢，佢淨係喊啊講到，因為講到單身。」麥美恩則在旁表示「寂寞、空虛同凍」。

森美覺得吳若希最拗得。(梁碧玲 攝)

麥美恩被問到誰是她對手時，她表示是顏米羔，連自認是歪理王的麥美恩都不夠他來：「嘩，嗰種咬住你唔放呢，嘩堅持！係咪嗰種有理講不清，你唔好理！」連森美都忍不住要插嘴：「即係佢嗰種理直氣壯呢，就算我有時聽到，你呢個好似講得麻麻地喎，但係佢依然理直氣壯。」令到森美及麥美恩都甘拜下風。

麥美恩被問到誰是她對手時，她表示是「顏米羔」。(梁碧玲 攝)

森美已經考慮到下一輯要請什麼嘉賓，他認為今次有一些比較弱的人，下一輯可以請一些「拗得勁」的人選來做固定嘉賓。麥美恩更建議下一輯節目名不是《今晚乜都拗》：「係《今晚嗌乜交》！」