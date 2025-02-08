戴耀明冇開工白逗人工　力讚TVB待遇好：我呢啲老patpat好被需要

TVB由開台至今一直都是培育圈中藝人、幕後的藏龍臥虎之地，有中流底柱亦有年輕一代藝人，更有大量好戲的綠葉。早年一直「爆騷」的戴耀明近年生計受經濟不景氣影響而收入激減。早前《香港01》直擊他到藝人張本立開的茶餐廳當侍應，原來做藝人要「等電話」，做侍應維持生計之外，也要北上到內地二、三綫夜場，以「平到貼地」價格接騷登台唱歌。近日戴耀明接受《香港01》訪問時表示，原來年中就完約的他已有好一段日子沒有在TVB開工。

自戴耀明於茶記工作的新聞被報道後，他表示有朋友不斷介紹工作。(陳順禎 攝)

戴耀明訪透露自己很多年沒參與《歡樂滿東華》的節目。(陳順禎 攝)

戴耀明透露，自己 已多月沒有接到TVB的工作而且更表示擔心自己「白逗人工」。他接受《香港01》訪問時說：「坦白講，我又唔係擔心佢會抄我嘅，只不過係責任上問題，我收得人工梗係要做返夠數，係咪先？呢個係理所當然，呢個亦都係TVB合理要求，僱主出糧畀你，你都要做夠數。咁只不過我自己驚唔夠數。」TVB與旗下藝人都會簽訂一份合約，都會寫明藝人們每月固定的包含了「幾多騷」，而TVB則按合約支付相關人工。簡單點說，就是藝人或多或少都有一份底薪。

戴耀明被直擊倒垃圾畫面。（陳順禎攝）

日前《香港01》 獨家直擊戴耀明於黃大仙的茶記開工做侍應。（資料圖片/陳順禎攝）

至於戴耀明的情況則較為特別，可能由於剛巧沒有被安排工作（拍劇或綜藝節目），所以就出現了收了人工但沒有開工的情況。在TVB效力31年的戴耀明表示，擔心自己「唔夠騷」會變成「白逗人工」。他續說：「公司都好好嘅，我呢啲『老patpat』都好被需要，一套劇有後生演員都一定有啲『老patpat』，只不過我呢一年可能角色唔係好啱。因為都係咁，有時爆騷爆到七彩，有陣時唔啱角色好耐都冇嘢做，今年就遇啱呢個問題。」

他表示「白逗人工」感到不好意思，說：「我自己都唔好意思，逗咗幾個月都冇做過嘢。」