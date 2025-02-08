吳尊同初戀情人結婚21年恩愛如初　堅守一行為相愛一輩子

現年43歲的吳尊出了名是愛妻號，與初戀女友林麗瑩結婚至今21年，依然恩愛如初，令人羨慕。而近日他就參與內地綜藝節目《我們的爸爸》時，其大方分享婚姻觀，直言與老婆吵架從不過夜，二人相處模式獲激讚。

一家四口好幸福。（吳尊微博圖片）

吳尊與初戀情人林麗瑩在2004年登記結婚，婚後育有一子一女，一家四口相當幸福。而近年他亦經常在社交網站分享一家人的幸福時光，盡現好老公好爸爸一面，被激讚是圈中好男人典範。

吳尊同初戀情人林麗瑩在2004年結婚。（吳尊微博圖片）

好恩愛。（吳尊微博圖片）

他與老婆的感情能夠維持這麼多年，絕大因素取決於他有相守一輩子的態度，堅守吵架從不過夜的行為：「其實像我們在文萊很少會看到有離婚的例子的。從小就是抱着這種態度，你談戀愛然後假如結婚，她就是一輩子的。那我們以前也常吵架，所以我們吵架我們從來不過夜的，睡覺前一定是大家和好的，一定會有一個人主動，（你會是主動的那個還是？）我也會，她也會。」除此之外，他早年亦曾公開表示出門前都會跟老婆報備，好讓對方安心，二人從同學變成夫妻，21年來恩愛甜蜜，令網民們相當羨慕，大家紛紛留言表示：「真的是一個好男人」、「給足了老婆情緒價值」、「反正就是沒有隔夜仇」等，羨慕他們的愛情。

吳尊表示同太太吵架從不過夜。（微博圖片）