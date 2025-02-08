陳小春感性剖白同鄭伊健兄弟情　戲裡戲外冇變感動網民

有一種兄弟情叫鄭伊健同陳小春，1996年二人主演電影《古惑仔之人在江湖》結緣，及後推出多部《古惑仔》系列均大受歡迎，堪稱是港產片中經典中的經典。而近日在綜藝節目《聲生不息大灣區季》中，陳小春因選唱好兄弟歌曲《心照》而有感而發，直言鄭伊健是一位穩重的聆聽者，是他人生一位很重要的見證者。

陳小春﹑鄭伊健主演的《古惑仔》系列大受歡迎 。（微博圖片）

在電影《古惑仔》系列中，鄭伊健飾演的陳浩南是一位穩重的大哥，而陳小春飾演的山雞卻是一位毛噪小弟，和他們在戲外相處模式幾乎相差無二。對於這位好兄弟，陳小春相當尊重對方：「他是個聆聽者，我們都是話很多，他都是很穩重很收回來，聆聽着大家的一些說法。他有另外一種獨特的見解。也許就是拍戲跟現實融合，因為他戲裡面是老大，雖然我比他大，但我的性格是小孩一樣，他也比較穩重，老大老大了，大家就叫他老大，沒問題的。」

陳小春覺得鄭伊健是一位穩重的人。（微博圖片）

陳小春演唱《心照》。（微博圖片）

從1996年走過來，他們一同經歷了許多事情，見證過對方高低潮事業，成家立室等，許多事情不用言語去表達，而在於《心照》，所以他今期選唱《心照》就是表達男生與男生之間的感情所在：「男生跟男生之間有一些事情，沒必要說那麼透。我會支持你的，心照，所以《心照》代表男人之間的情感吧。」

他們合作過多部電影。（微博圖片）

陳小春與鄭伊健做了逾20年的兄弟，在他心中對方就像一雙翅膀，見證了他人生許多事情：「我們經歷過很多美好的事情，第一次電影拍出來是那麼受歡迎，後來又做了很多場演唱會，大家都互相信任一起上一起下，然後一部兩部三部，就五六部不一樣的戲都跟他一起演過。還有我結婚他一叫都願意出來，他絕對是我人生裡面其中一個見證者。」不少網民聽後陳小春的內心話都大為感動，直指陳浩南同山雞是經典CP組合，是許多人的青春回憶。