TVB疑被踢爆加底薪但勁削OT津貼　總經理曾志偉7字大方回應

無綫面對多年財赤，今年終於有好消息，在上月初舉行盤菜宴時，TVB行政主席許濤即場宣布會加薪，並「論功行賞」，揚言：「數字（薪酬）就會比你想像中更加高！」令在場同事士氣高昂，大合照時個個都好開心！不過，前日（8日）有TVB前員工在Facebook爆料，指TVB近月全面削減員工OT（超時工作津貼），令人工變相「因加得減」，個個愁住過新年。

曾志偉昨日（9日）出席馬場活動，被問到TVB加薪變減薪一事，他帶笑回應：「未有聽到呢啲嘢，未有聽到呢啲嘢，其實加薪就加薪，冇咩CUT架覺得，係咩？我都未聽到，我返去check吓先。」

曾志偉話未有聽過。（資料圖片）

曾志偉話要返去check下。（資料圖片）

TVB行政主席許濤、總經理曾志偉和高層樂易玲，以及高級行政人員、各部門主管、幕前逾二百五十位藝員、幕後近千二位同事等新年前出席「TVB 職藝員聯歡晚宴 2025」。（葉志明攝）

TVB行政主席許濤在台上致詞，宣布今年TVB有得加薪。（葉志明攝）

曾推出《TV 大時代》一書的盧志豪，在Facebook簡介透露曾於 TVB 擔任 Senior Editor 一職，他以「《TV 大時代》番外篇《因加得減》」為題撰長文，揭TVB在許濤宣布加薪後，員工的底薪確實有所調整，不過後期製作部門要全面削減OT。他舉例：「以普通員工為例，人工加兩、三百（吃兩個星期早餐也不夠），同時削減一萬幾千 OT，每星期還要多放一天假，變相減薪，果然是良心企業，善待員工。」

他透露OT對TVB後期製作員工非常重要，繼續解釋：因為 TVB 普遍底薪不高，全靠 OT 生活，我曾經有段長時間（大約十年），每個月 OT 收入多過底薪一倍（不過等價交換，每月工作超過三百小時），大家可想而知 OT 何其重要。」

（Facebook截圖）

TVB行政主席許濤、總經理曾志偉和高層樂易玲，以及高級行政人員。（葉志明攝）

盧志豪指自己經歷過六叔邵逸夫爵士每年加薪兩次美好年代，之後TVB多次易帥，先後有方逸華、陳國強接任，再到黎瑞剛、許濤出任主席，TVB在2016年至現在，短短9年間股價大幅下跌九成，不留情面寫道：「2016 年股價約值 $60，昨天（7/2）收市 $3.13，正宗敗家子，空心老倌還談什麼善待員工？曾志偉在盤菜宴豪言：『我們一條心，做好了 TVB。』純屬笑話而矣，不必認真。」

曾推出《TV 大時代》一書的盧志豪，在Facebook簡介透露曾於 TVB 擔任 Senior Editor 一職。（Facebook截圖）