吳若希極罕讓8歲囡囡容貌曝光　基因強大甜美笑容同媽咪餅印一樣

32歲的吳若希（Jinny）是出名的「虎妻」，日前出席活動被影帝張家輝叫「唔好成日鬧老公」，非常搞笑。不過，吳若希對住一對子女就好溫柔，特別是快將8歲的大女「淼淼」Giselle，一直在高度保護下成長，每次出Po都會遮住囡囡眼睛，不讓容貌曝光，反而細仔Kylian就不用，她曾解釋：「女要富養，仔要窮養」，她希望細仔可以早日學會獨立：「男仔如果被大眾認識，無形中會成為壓力，令佢會比較循規蹈矩，亦希望佢習慣面對公眾，唔會驚講嘢，唔會怯場。」

吳若希被影帝張家輝叫「唔好成日鬧老公」，非常搞笑。（資料圖片）

吳若希係典型「虎妻」。（IG@jinnyng）

吳若希近年升呢做女一，喺早前播出嘅《奔跑吧勇敢的女人們》飾演為家庭淡出幕前嘅賢妻。（IG@jinnyng）

吳若希同富二代老公2017年結婚。（IG@jinnyng）

育有一子一女。（IG@jinnyng）

不過，吳若希最近卻一反常態，終於讓大女兒的靚樣曝光，似足「迷你版吳若希」，好可愛！日前吳若希在社交平台分享與子女去探望熊貓「家姐」、「細佬」的影片，見Giselle無遮無掩，眼大大、笑容甜美，年紀少少已留有一把近腰長髮，加上手長腳長流露出少女味道。兩姊弟在場內興奮得蹦蹦跳跳超開心，網民大讚Giselle遺傳媽媽的良好基因：「家姐有媽咪遺傳，好靚女」、「囡囡嘅笑容好似你吖好sweet」、「嘩囡囡好似媽媽」，好友麥美恩留言：「大何生都好打耳啊」，吳若希即回覆：「errrrr⋯⋯⋯」

吳希望好保護囡囡。（IG@jinnyng）

一對子女早前去咗主題樂園玩。（IG@jinnyng）

囡囡同媽咪餅印一樣。（IG@jinnyng）

十足迷你版吳若希。（IG@jinnyng）

趁住農曆新年假，吳若希帶子女回鄉下福州時再拍片，片中她與子女跟着音樂扭腰，大跳洗腦神曲「肯恰那」舞步，節奏感非常好。吳若希發文指：「我哋由香港機場跳到去福州，再跳返返嚟香港，你兩個咁可愛，係咪想逼媽咪啜你哋？」

新年出動去拜年。（IG@jinnyng）

吳若希同子女一齊跳舞。（IG@jinnyng）

囡囡頭髮好長呀。（IG@jinnyng）

手腳亦修長。（IG@jinnyng）

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