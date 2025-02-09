郭富城一家現身上海機場人群中親自等行李　一細節證寵妻上天獲讚

現年59歲的天王郭富城與細他22年的老婆方媛 (Moka) 於2017年4月18日在香港擺酒結婚，婚後育有一對寶貝女兒，大女Chantelle與細女Charlotte，組成四口之家，一家人生活幸福美滿。眨眼間兩人已踏入結婚8周年，方媛與老公城城至今依然十分恩愛。方媛樂做城城背後的女人，放棄演藝事業全力照顧家庭，專注相夫教女，過住少奶奶生活。今個農曆新年，郭富城更陪方媛回她的老家安徽過年度新歲，跟她的親戚拜年兼豪派利市，相當有心。

郭富城一家四口。(小紅書)

郭富城陪方媛回老家過年。(小紅書)

郭富城被方媛的親戚爭相集郵。(小紅書)

郭富城被方媛的親戚爭相集郵。(小紅書)

郭富城被方媛的親戚爭相集郵。(小紅書)

隨住農曆新年假期完結，郭富城一家亦都要由內地返香港。昨日就有網民於上海虹橋機場偶遇郭富城與方媛，並把兩人的照片放到社交網分享，以「偶遇天王郭富城和方媛啦～」為標題，留言寫道：「上電梯迎面走來就是他們，兩戴著口罩帽子的顏值，一眼就能認出來。聽他們聊天應該是回香港，出於禮貌咱們悄咪咪拍個背影，就不過多打擾了！」照片只影了兩人的背影，相中可見他們夫妻倆並肩而行，有網民留言到郭富城是負責推行李的，大讚他說：「郭富城還挺寵老婆，又背包又推箱子。」另外有網民就於評論區貼出郭富城囡囡的照片，證明他們一家是一起返港，相中他們正在等待行李，就如普通人一樣親自拎行李。

郭富城一家在等行李。(小紅書)