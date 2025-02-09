具俊曄曾單手撐起下榻舞台鋼架　救《魷魚遊戲》李政宰等巨星一命

台灣女星（徐熙媛）2月2日在日本因流感併發肺炎病逝，很多人都心痛其老公具俊曄，怕他傷心欲絕，而他早前也坦言：「目前我在經歷無法語言形容的悲傷和痛苦，這是超越所想像中的斷腸似的時間來比喻。」二人當年因男方經理人公司棒打鴛鴦不得不分開，相隔20年才重逢，展開如韓劇般的浪漫劇情，沒想到結婚未夠三年便二人永隔。

大S與具俊曄相隔20年才重逢閃婚，沒想到結婚不足三年便天人永隔。（IG@hsushiyuan）

具俊曄日前宣布會將自己的遺產部份全數交予大S母親，網民認為這點不令人意外，一來他早年爆紅，是男團始祖，本身已有豐厚身家；二來他是圈中少有的零負評暖男，有情有義。很多人都知道，他以跳唱組合「酷龍」出道，在紅透半邊天時隊友姜元來卻因車禍下半身癱瘓，而具俊曄拒絕公司叫他「單飛」的要求，堅持陪隊友面對低潮。

具俊曄在90年代以「酷龍」成員身份出道，當時大S都是其「迷妹」。（網上圖片）

「酷龍」紅透半邊天時，隊友姜元來卻因車禍下半身癱瘓，具俊曄拒絕公司叫他「單飛」的要求，堅持陪隊友面對低潮。（電視截圖）

但另一件較少人談論到的，是具俊曄是好幾位韓星的救命恩人，曾勇救《魷魚遊戲》李政宰、青龍影帝鄭雨盛、韓劇女王孔孝真、張根碩、金惠秀等人！2008年，他以「DJ Koo」身份出席汽車品牌Audi在首爾舉行的新品發布會，貴賓區盡是一線大牌明星，然而VIP席的舞台突然坍塌2至3公尺，李政宰、鄭雨盛、孔孝真等人因而受困，而具俊曄第一時間用一隻手撐住塌下的鋼架、另一隻手扶起其他受困人士逃生，自己則最後一個離場，相當英勇！

2008年具俊曄以「DJ Koo」身份出席汽車品牌發布會，VIP席的舞台突然坍塌2至3公尺，多位一線韓星受困，具俊曄第一時間用一隻手撐住塌下的鋼架、另一隻手扶起其他受困人士逃生。（圖片來源：Car & Model）

正在打碟的具俊曄，第一時間用手撐住塌下的鋼架，另一隻手扶起其他受困人士逃生，非常英勇！（IG@djkoo）

具俊曄事後頭部稍微撞傷，受訪時還原當時狀況，表示藝人的位置被安排在舞台中央，貴賓席是用鐵板搭建，突然應聲崩裂，許多藝人跟海外買家都向下墜，他也感到腳下踏空，不禁心想：「啊！我要死了嗎？」但他仍直接用雙手支撐起鋼架和鐵板，他回憶說：「當下根本想都沒想，看到人就快點抓住對方的手，讓他們上去避難。」又表示可能當初在以「酷龍」身份工作時常遇到舞台破裂、太滑跌倒等意外，練成比其他人更快的反應。

原來具俊曄曾救過李政宰一命。（《魷魚遊戲》劇照）

青龍影帝鄭雨盛。（VCG）

韓劇女王孔孝真。（IG@rovvxhyo）

具俊曄表示自己腦海閃過：「我要死了嗎」的念頭，但仍想也不想地抓住受困人士避難。（IG@djkoo）

其經理人事後表示：「不知道這件事會被傳開，讓具俊曄覺得很不好意思。」網民都大讚他是義氣男，全靠他才沒有釀成更大意外，更表示從種種細節所見，大S絕對冇嫁錯人。