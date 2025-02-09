李施嬅入行22年拍過5次拖　曾遭渣男背叛另一舊愛與胡杏兒結婚

現年43歲的李施嬅（Selena）婚事撻Q，今日突然在IG宣布與未婚夫車崇健（Anson）已在兩個月前分手，結束8年半的感情。李施嬅原名李詩韻，自小在加拿大長大，2003年參選香港小姐競選獲得「最上鏡小姐」及「才藝小姐」而出道。入行初期李施嬅是一位富家千金，被發現家住九肚山，後來因父親公司周轉不靈，欠下巨債後破產。家道中落，李施嬅下定決心賺錢養家，由零開始撐起頭家。

李施嬅情路多波折。（IG@selenaleelalee）

李施嬅今日宣布與未婚夫分手。（IG@selenaleelalee）

李施嬅（Selena）婚事撻Q，今日突然在IG宣布與未婚夫車崇健（Anson）已在兩個月前分手，結束8年半的感情。（IG圖片）

入行22年，李施嬅與車崇健拍拖以外，還先後發展過4段戀情，惜最終仍是分手收場，愛情路上兜兜轉轉。

鄧健泓被封「渣男」

2005年李施嬅與鄧健泓因拍劇集《老婆大人》撻着，拍拖5年後分手。鄧健泓2023年亮相陳敏之的影片頻道大談戀愛史，自爆2007年曾背住當時女友與石詠莉調情，自認這行為賤格。雖然他未有開名當時女人是誰，但網民一猜便知道是李施嬅，群起鬧爆鄧健泓是「渣男」。不過李施嬅就稱當年不知情，並認為分手主因是性格不合，言談間仍十分保護舊愛。

李施嬅與鄧健泓因拍劇集《老婆大人》撻着，拍拖5年後分手。（電視截圖）

鄧健泓2023年亮相陳敏之的影片頻道大談戀愛史，自爆2007年曾背住當時女友與石詠莉調情，自認這行為賤格。（IG圖片）

李乘德短暫交往

與鄧健泓分手後，有傳翌年李施嬅戀上搞夜場生意的李乘德，不過只是短暫交往，離離合合感情不太穩定。最後李乘德與李施嬅的好姊妹胡杏兒結婚，二人婚禮上，李施嬅更是姊妹團之一，友情不變。

李施嬅與李乘德短暫交往，最後李乘德戀上胡杏兒並結婚。（IG圖片）

二人育有三子。（IG圖片）

潘樹維兩年情無疾而終

李施嬅喜歡潛水，期間與投資公司董事總經理的潘樹維相識，2014年拍拖更一度傳出婚訊，不過戀情僅維持兩年便無疾而終。

身份神秘圈外「年下男」

李施嬅曾在訪問中自爆入行後試過與圈外「年下男」拍拖，不過就覺得對方太過黐身，經常埋怨無時間陪伴，所以希望找一個年紀比自己大和成熟的另一半。