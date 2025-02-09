東張西望｜連鎖月子中心倒閉產婦沒人理　小眾已經涉金額接近70萬

今日（9日）的《東張西望》講到有報料人指內地一間連鎖月子中心倒閉，令到已經付款的準媽媽，追討無門，叫苦連天。1月初，內地一間全國連鎖月子中心倒閉，分店於內地多達60間，但一夜之間倒閉，連正在「坐月」的產婦都沒有人理會。

報料人指內地一間連鎖月子中心倒閉，令到已經付款的準媽媽，追討無門，叫苦連天。(節目截圖)

1月初，內地一間全國連鎖月子中心倒閉，分店於內地多達60間，但一夜之間倒閉。(節目截圖)

有香港的準媽媽都有預訂這間連鎖月子中心，黃小姐稱因為家中養了小動物，加上自己是「頭胎」，什麼都不認識，所以選擇了月子中心。黃小姐選擇了深圳分店，她見價錢相宜，於是就付全款待產，但在上月中，這間月子中心突然人去樓空。

有香港的準媽媽都有預訂這間連鎖月子中心。(節目截圖)

黃小姐稱因為家中養了小動物，加上自己是「頭胎」，什麼都不認識，所以選擇了月子中心。(節目截圖)

黃小姐表示在通訊軟件中連同一些苦主去投訴：「幾號我哋一齊去信訪局，組織吓，講吓呢件事，反映返我哋啲媽媽一直冇人處理呢件事。」黃小姐更指通訊軟件群組被封，一班準媽媽都親自去投訴，她們去了警署及「街道辦」，可惜並沒作用：「你推畀我，我推畀你，答非所問。」黃小姐指他們群組內有40多人受到影響，而初步估計涉事金額接近70萬元，她指能奪回這筆金額直言：「冇可能」。

黃小姐表示在通訊軟件中連同一些苦主去投訴。(節目截圖)

黃小姐更指通訊軟件群組被封，一班準媽媽都親自去投訴，她們去了警署及「街道辦」，可惜並沒作用。(節目截圖)

發生月子中心倒閉事件後，黃小姐突然發現該月子中心於倒閉前以不到2萬的價錢吸客，覺得他們是有「預謀」：「收到咁平係唔係有預謀作案？」而事件發生後，黃小姐表示自己會再找月子中心，但受到教訓就不會再付全款。

黃小姐突然發現該月子中心於倒閉前以不到2萬的價錢吸客，覺得他們是有「預謀」。(節目截圖)