曾志偉講新年去加拿大探外孫女笑到見牙唔見眼：我個孫都廿四歲啦

昨日（9日）無綫舉行「TVB賽馬日」，一班藝員都盛裝出席，胡楓更化身財神現身馬場，成功吸睛。姚焯菲、鍾柔美及林智樂打頭陣於沙圈勁歌熱舞，而《亞洲超星團》（丁子朗、冼靖峰、黃奕斌、黃星綽、文佐匡）亦在馬場表演，成功吸引到不少TVB粉絲到場支持。

胡楓更化身財神現身馬場，成功吸睛。(陳順禎 攝)

胡楓財神造型好搶fo。(陳順禎 攝)

總經理（節目內容營運）曾志偉接受傳媒訪問時被問到是否有很多人向他「攞tips」，他笑指如果想輸錢就找他「攞tips」。他被指「命中率好高」時，他表示：「我乜都買啊嘛，唔係㗎，我自己都鐘意玩吓嘅。（今日係咪都會玩？）第一場中咗啦，第二場差少少。」

曾志偉笑指如果想輸錢就找他「攞tips」。(陳順禎 攝)

曾志偉被問到新年是否都與仔女團聚時，他開心表示：「我啱啱過年就去咗加拿大啦，探個女同探個孫！啱啱先返嚟，返嚟又要忙，即刻就要上去《聲生不息》。我哋最後一集，我哋六個一齊上去嘛，最後一集大家都開心，好齊人。」

曾志偉話新年去咗加拿大探外孫女。(陳順禎 攝)

談到之前到加拿大探孫女，被問到是否很大轉變時，他「笑到見牙唔見眼」回答：「見親佢，成日唔見，一見又大過咗，一見又大過咗！真係好犀利！但係好開心，我有孫好多人都唔相信，我個孫都廿四歲啦。」曾志偉一說到孫女就繼續開心的指有人問他孫女喜歡玩什麼，而他則答：「鐘意玩咩？佢唔係玩公仔！今年讀完碩士畢業，好難想像！」原來曾志偉口中的孫女是他二女曾詠儀的女兒，原來已經24歲了。

曾志偉一講孫女即笑到見牙唔見眼。(陳順禎 攝)

而曾志偉的大女曾寶儀早前病倒，他被問到有沒有關心一下她時，他表示曾寶儀剛好在忙自己的宣傳：「因為佢真係忙，佢都忙，因為嗰陣時就做緊佢自己嘅宣傳，周圍巡演。亦都有啲新節目佢做緊，我都有過去台灣見過佢，OK嘅。多謝大家關心，其實做藝人忙係開心嘅，佢就啱啱咁難得今次做監製，呢個戲亦都係成班好朋友一齊自己搞嘅，所以特別落力同埋好有心。」

曾志偉表示曾寶儀剛好在忙自己的宣傳。(陳順禎 攝)

至於被問到會否傳授心得時，他笑指兒子比他還要強：「唔使我啦，我仔俾心得都得啦，我仔叻過我，佢哋好傾得嘅，好多嘢都一齊交流！」更笑指兒子最不像他，因為太棒了。

曾志偉話仔仔唔似佢，因為太叻。(陳順禎 攝)

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